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918地震受損 東海岸三仙台八拱橋拚盡早修復開放

中央社／ 台東縣23日電

東海岸知名景點三仙台八拱橋，去年918地震受損封閉，旅客銳減，影響園區商家收入；立委劉櫂豪要求儘速修復開放，同時給予商家租金減免。

已退出民進黨的劉櫂豪今天發布新聞稿表示，去年台東發生918地震，造成許多道路、橋梁受損，政府也於第一時間修復。交通部觀光署東海岸國家風景區管理的三仙台八拱跨海橋梁也因地震影響，橋體有位移情形，且經檢測若遇瞬時風速達9級風或4級以上地震，有落橋危險，故檢測單位建議禁止行人通行。

劉櫂豪表示，三仙台風景區為台東東海岸地區重要觀光景點，八拱橋封閉導致當地遊客銳減，影響在地商家收入。

劉櫂豪表示，他今天在立法院交通委員會質詢交通部長王國材及觀光署長周永暉，要求觀光署儘速修復並研議商家租金減免辦法，讓商家能度過難關。

劉櫂豪指出，周永暉回答說，東管處已另委託台灣省結構技師公會進行更詳細鑑定，屆時將視鑑定結果進行修復，預計可望於民國113年農曆年節過後先進行有條件開放；另針對商家租金減免，東管處已根據合約規定，計算遊客降低程度之等級，以茲擬定分級減免租金的措施，儘速協助商家辦理。

劉櫂豪表示，他要求觀光署，在確保安全前提下儘速修復三仙台八拱橋，加速恢復當地觀光發展。

劉櫂豪 地震 三仙台 台東

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