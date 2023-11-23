武陵綠色隧道 外役監認養1年

台東「武陵綠色隧道」風景優美，每月2次的「2626市集」受歡迎，常吸引滿滿人潮。考量公共區域環境整理人力不足，鹿野鄉公所尋求武陵外役監獄協助，雙方昨簽訂1年認養計畫，將請外役監人力協助清掃街道及水溝，維護良好觀光門面。

武陵綠色隧道位在台9線武陵段，全長約4.5公里， 道路兩旁栽種樟樹、小葉欖仁和木麻黃等樹種，是相當迷人的景觀道路，每逢雙數周六辦2626市集，吸引許多遊客，但周邊環境維護，也成為公所重要工作。

武陵外役監獄與鹿野鄉公所昨在鹿寮客棧廣場辦理認養簽約儀式，由典獄長蘇維闊、鹿野鄉長李維順及代表會主席陳韋吉共同簽署合約，昨起至2024年11月22日，將由監獄負責2626市集等處路段整潔維護。

李維順說，綠色隧道是著名觀光景點，外役監提供人力支援，等同替公所年省百萬預算，感謝外役監為社區環境美化盡心力。

蘇維闊表示，道路環境攸關鹿野鄉整體觀光形象，外役監獄本就時常敦親睦鄰，盼外役監協助下，鄉親及遊客都可體驗到鹿野美好。