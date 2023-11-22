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基隆編預算採購鴨子船 議員質疑未提出營運計畫

中央社／ 基隆22日電

基隆市政府編列新台幣5000萬元預算，打算採購2艘水陸兩棲運具（鴨子船），但議員質疑至今未提出營運計畫。市府表示，會備妥營運計畫向議會說明。

基隆市議會日前審查市府產業發展處預算，無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，高雄市的鴨子船營運單位從公車處、君鴻酒店到港都客運，都因為鴨子船不僅修不好又持續虧錢，因而不願繼續經營，最後嚴重虧損而結束營運，究竟基隆市的鴨子船營運模式為何，修繕問題如何解決。

產業發展處長林鼎超答詢，基隆港務分公司現正評估是否讓鴨子船在基隆商港運行，市府會密切與港務分公司溝通，在尚未核准前，目前規劃從國立台灣海洋大學大學小艇碼頭下水，行駛至正濱漁港彩色屋觀光後折返，市府會參考日本營運模式，每趟50分鐘遊程，海上、陸上時間各占一半。

林鼎超說，由於基隆市在冬季東北季風盛行和下雨因素，因此規劃在11月到隔年3月，每天開出7班次，4月至5月每天8班次，6月至8月因是暑假旺季，天候也相對穩定，預計每天9班次，而9月到10月則8班次。

林鼎超表示，每艘鴨子船可搭載40名，期待每班次搭乘率約7成至8成，保守預估每年收益約新台幣2500萬元，市府也曾做過2000多份的問卷調查，7成受訪者期待基隆市推出鴨子船。

林鼎超說，基隆市府規劃由產發處負責購置鴨子船，由公車處負責維修保養、訓練和調派駕駛，並由民間專業公司負責售票系統、票券包裝等行銷。

林鼎超說，市府也參考高雄市的失敗案例，高雄市府花費5000萬元，採購2輛美軍退役的鴨子船，後續修繕出現非常大的問題，與基隆市府規劃向日本採購的全新鴨子船截然不同，台灣就能提供修繕服務，可大幅降低維修成本。

林鼎超表示，高雄市在10多年前引進鴨子船，當初票價實在太低，加上採購二手鴨子船，營運上會比較辛苦，如今狀況已不同，市府會參考日本的營運模式。

鴨子 基隆港 林鼎超

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