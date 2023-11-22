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終結月經貧窮 花蓮警分局派出所免費提供生理用品

中央社／ 花蓮縣22日電

為終結月經貧窮，提供婦女友善服務，花蓮縣警局在轄內67個分局及派出所設置「安心舒眠寶盒」，免費提供生理用品，提供洽公或需要民眾取用。

花蓮縣警局今天發布新聞資料指出，花蓮縣府為實踐國際終結月經貧窮、正視月經平權等願景，陸續在縣內各服務中心、戶政事務所等場所設置「安心舒眠寶盒」，花蓮縣警局也加入行列，讓臨時有需求者的洽公或路過民眾，可以自行取用。

即日起在全縣67個派出所及分局廁所或適當地點設置「安心舒眠寶盒」，提供經期生理用品、棉內褲及濕紙巾，不分性別、無需登記都可拿取使用，提供友善便民服務。

花蓮縣警局指出，雖然現在24小時超商林立，取得生理用品相較以往方便，但在偏鄉或郊區村落，仍有取得不易的問題，透過派出所提供「安心舒眠寶盒」，讓民眾就近取得生理用品，也可改變民眾對派出所的印象。

花蓮縣府社會處2年前推「安心舒眠寶盒」，從社會福利中心逐步擴展，包括戶政事務所、地政事務所及衛生所等，也補助縣內100多所學校，每校每月補助400到800元購買生理用品，供有需要的學生索取。

花蓮 衛生所 廁所

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