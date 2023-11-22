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城市永續發展論壇基隆登場 企業ESG領頭羊打造城市願景

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影

全球面臨極端氣候衝擊，如何將影響化為最小，突破既有脈絡發展及創新思維，成為當前經濟轉型首要目標。基隆市政府今舉辦ESG城市永續發展論壇，安排和泰環境永續基金會、全家便利商店與國泰金融，分享企業如何做ESG，並跨域邀請七大企業、青年創生等代表，分享企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。

112年城市永續發展論壇今在長榮桂冠酒店登場，上午場次以「乾淨家園」為題，三家企業環分別闡述環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）方案，探討如何藉由企業響應ESG讓基隆共好。下午場次主題「返潮進行式」，展現市府與青年創生歷程，最後綜合座談，探討在青創如何與大企業創造共榮。

基隆市副市長邱佩琳表示，淨零碳排重要性日益升高，地方政府在能源轉型也須扮演積極角色，擁有專責單位或制度逐步落實綠能政策。市府近年致力打造永續環境、有愛城市、活力基隆，創造更優質居住條件。未來希望攜手更多實踐ESG並承擔社會責任的企業，整合彼此優勢，促進社會共好、環境共美。

和泰基金會董事長黃海清表示，大金為達成二○五○年碳中和，致力產品生命週期上降低溫室效應氣體的排放，目標CO2的實質排放量在二○二五年減少三成、二○三○年減少五成以上，對環保的努力領先業界，負起社會責任與義務。

全家副營運長黃君毅指出，二○一八年以自有品牌提出 Clean Label 潔淨標示評鑑標準審查，已有八百項商品、一千種原物料獲得認證。未來將持續透過四大價值鏈，由上而下、由內而外創造與消費者共同成長的公平共好產銷生態圈。

國泰金控投資長程淑芬說，國泰在永續發展策略藍圖設定氣候、健康、培力三大主軸，投資融資對象也要做投資轉型，協助客戶不同階段需求，提早做規劃與儲蓄，永續履行對客戶的承諾，培養國際事業投資理財的教育進入校園，邁向永續未來。

下午場次「返潮進行式」邀請基市府產業發展處長林鼎超、雨都漫步創辦人蘇筱嵐與品鱻魚創辦人王麒舜，分別分享基隆青年創業的關鍵課題，剖析基隆在地創業的困境，以及政府該如何協助等議題，透過企業與民間意見交流，凝聚更有效與可行的策略及作法。

112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，藉由透過政府與企業交流，凝聚打造城市永續競爭力策略。記者邱瑞杰／攝影

基隆 青年 林鼎超 減碳 ESG

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