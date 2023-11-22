花蓮集團婚拒同志？ 徐榛蔚：都歡迎

花蓮縣府每年春、秋兩季舉辦集團結婚，議員指同性婚姻修法通過後，縣府報名表單已將男方、女方改為「新人」，看似尊重多元婚姻，私下卻以「提高生育率」為由，拒絕同志參與，是玩兩面手法，帶頭歧視；縣長徐榛蔚及民政處長明良臻口徑一致回覆「沒有拒絕任何形式的集團結婚內容」。

縣議員楊華美質詢指出，花蓮縣集團結婚連辦16年、32屆，民國108年同性婚姻修法通過後，已有上百對參與，她接獲反映，集團結婚報名表格仍用男方女方、新郎新娘等刻板字眼，5月提案向民政處反映，秋季集團結婚表單已改成「新人」的中性稱謂。

不過，9月收到民政處公文回覆，提到「集團結婚活動目的為鼓勵結婚生育，以提高生育率期改善人口少子化趨勢」，她很驚訝，進一步電話詢問，民政處人員回應「不歡迎同志參與，因為不能提高生育率。」

楊華美說，縣府不應該帶頭歧視，若從資源分配公平性來看，為異性戀伴侶辦集團結婚，也該為同性伴侶舉辦，更何況傳宗接代不等同結婚，縣府硬把集團結婚與高生育率扯在一起，邏輯不通也牴觸性平意識。結婚一定要生子嗎？未婚或同婚就一定沒孩子嗎？

楊華美多次詢問「是否拒絕同性伴侶參與集團結婚？」明良臻回覆「沒有拒絕任何形式的集團結婚內容」，會再討論，少子化是國安問題，朝多面向努力，但未明確答覆是否有拒絕同志參與一事，楊華美認為一再跳針沒有回答問題核心，再請縣長徐榛蔚上台，徐也給出同樣答案，追加一句「都歡迎。」