宜蘭首座社宅 串連歷史建築

宜蘭縣首起社會住宅「倉前安居」位於羅東鎮倉前路上，昨辦動土典禮，預計2027年完工，可提供395戶住宅，內政部國家住宅及都市更新中心表示，分為套房型、2房型與3房型，租金比照鄰近10到40年中古屋打5到8折，有289個汽車位與408個機車位。

住都中心昨上午舉辦動土典禮，行政院長陳建仁、內政部次長花敬群出席。陳建仁說，2016年開始推動8年興建20萬戶社宅，預計明年底就可以達到目標的107%，倉前安居最大的特色是串連歷史建築羅東聯勤被服廠，形成文化據點，為台灣建立新的住宅標竿。

花敬群說，社會住宅的規畫設計標準全國一致，不會說台北好、宜蘭壞，標準與邏輯都是相同的，租金由在地行情決定，依照附近10年到40年中古住宅租金標準，一般戶打8折，高齡身障家戶打7折，低收中低收入戶打5折。

住都中心工務三組長陳建男表示，「倉前安居」位於倉前路上，鄰近有羅東林業文化園區和羅東火車站後站，騎機車5分鐘內也可抵達羅東夜市、公正國小與羅東國中等地，生活機能便利；採RC構造，建物規模為1幢2棟，分為地上14層與地下3層，樓地板面積為3萬8297平方公尺，總工程費用21億8496萬元由中央全額負擔。

建物1樓是公共空間，有2戶社區集會場所、1戶一般事務所與10戶店鋪，未來會隨工程進度推進積極辦理招商；2樓到14樓是住宅空間，共395戶，分為套房型、2房型與3房型，比例為6：3：1，地下1樓到3樓是停車場，計有289個汽車位與408個機車位。

陳建男說，1960年代建的羅東聯勤被服廠，當年是美援時期生產國軍衣物的工廠，未來會保留倉庫與縫紉大樓等歷史建築，明年辦理再利用計畫的設計招標、2025年工程招標，完成後直接營運招商，與倉前安居結合為文化觀光廊道。