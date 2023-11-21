基隆光影節12月1日炫麗登場 光雕秀結合七區AR城市尋寶

基隆市政府12月1日至17日舉辦「基隆光影節」，開幕前3天在正濱漁港彩虹屋有夜間光雕秀，7行政區都設有「IP光影裝置」及「AR城市尋寶遊戲」，市府歡迎民眾12月到基隆遊玩打卡，來場充滿港都風情的夢幻光影旅程。

市府觀銷處代理處長郭憲平、公視公服暨行銷部經理胡心平今天出席宣傳記者會，郭憲平說，活動以親子、童趣、歡樂，結合基隆風情為主題，串連基隆7區亮點，吸引遊客來基隆遊玩。

郭憲平表示，活動與公視台灣原創動畫《妖果小學》合作，以各具特色及個性的妖怪角色帶領民眾暢遊基隆，其中更包含台灣本土25年歷史的IP角色「水果奶奶」，將在7個行政區以妖果小學的世界觀設置可愛發光氣球裝置及「AR城市尋寶遊戲」，將知名IP與互動科技結合。

民眾可透過7大展區設置之QRcode進入遊戲尋寶介面，只要於活動期間開啟AR遊戲拍照上傳，即有機會獲得活動限定聯名小物。開幕前3天，民眾可以在正濱漁港彩虹屋展區創建AR遊戲尋寶帳號，即可至服務台換取妖果小學聯名乖乖，限量200份。

12月1日到3日，正演漁港彩虹屋光雕投影於每日晚間6至9時，每30分鐘播放1場180秒，並以《愛戀基隆-夢幻漫旅》為題，融合音樂、光影及在地文創完美結合。