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宜蘭第一處社宅「倉前安居」開工 串聯羅東聯勤被服廠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
行政院長陳建仁說，抱著辦喜事的心情慶祝開工，倉前安居與被服廠串聯後，可望成為新的住宅標竿。記者陳敬丰／攝影
行政院長陳建仁說，抱著辦喜事的心情慶祝開工，倉前安居與被服廠串聯後，可望成為新的住宅標竿。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣首起社會住宅「倉前安居」位於羅東鎮倉前路上，今日開工動土，預計2027年完工，可提供395戶住宅。內政部國家住宅及都市更新中心表示，倉前安居位於歷史建築「羅東聯勤被服廠」旁，未來也將辦理歷史建築再利用，與社會住宅結合，成為新的文化據點。

住都中心今上午舉辦動土典禮，行政院長陳建仁、內政部次長花敬群等人出席。陳建仁說，抱著辦喜事的心情慶祝開工，倉前安居與被服廠串聯後，可望成為新的住宅標竿；花敬群表示，去年是社會住宅決標環島，今年則是開工環島，希望再過2、3年就是完工入住環島。

住都中心工務三組長陳建男說明，「倉前安居」位於倉前路上，鄰近有羅東林業文化園區和羅東火車站後站，騎機車5分鐘內也可抵達羅東夜市、公正國小與羅東國中等地，生活機能便利。

陳建男指出，倉前安居採RC構造，建物規模為1幢2棟，分為地上14層與地下3層，樓地板面積為3萬8297平方公尺，總工程費用21億8496萬元由中央全額負擔，去年11月工程決標，今天動土典禮，預計2027年完工。

建物1樓是公共空間，有2戶社區集會場所、1戶一般事務所與10戶店鋪，未來會隨工程進度推進積極辦理招商；2樓到14樓是住宅空間，共395戶，分為套房型、2房型與3房型，比例為6：3：1，租金比照鄰近10到40年中古屋打5到8折；地下1樓到3樓是停車場，計有289個汽車位與408個機車位。

陳建男說，倉前安居旁邊就是1960年代興建的羅東聯勤被服廠，當年是美援時期生產國軍衣物的工廠，未來會保留倉庫與縫紉大樓等歷史建築，明年辦理再利用計畫的設計招標、2025年工程招標，完成後直接營運招商，與倉前安居結合為文化觀光廊道。

住都中心表示，除了倉前安居，還預計在宜蘭推動2處社宅，分別是「坤門安居」307戶、「宜蘭新生段」171戶，目前還在規畫階段，完成後總計873戶超過當初預計的宜蘭700戶社宅目標，提供在地民眾居住需求，也吸引更多優秀人才返鄉、移居。

宜蘭第一處社宅「倉前安居」，耗資21億元，2027年完工，預計將提供395戶住宅。記者陳敬丰／攝影
宜蘭第一處社宅「倉前安居」，耗資21億元，2027年完工，預計將提供395戶住宅。記者陳敬丰／攝影
宜蘭第一處社宅「倉前安居」位於歷史建築「羅東聯勤被服廠」旁，未來兩者將串聯成為新的文化據點。記者陳敬丰／攝影
宜蘭第一處社宅「倉前安居」位於歷史建築「羅東聯勤被服廠」旁，未來兩者將串聯成為新的文化據點。記者陳敬丰／攝影
內政部次長花敬群表示，去年是社會住宅決標環島，今年則是開工環島，希望再過2、3年就是完工入住環島。記者陳敬丰／攝影
內政部次長花敬群表示，去年是社會住宅決標環島，今年則是開工環島，希望再過2、3年就是完工入住環島。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣第一處社會住宅「倉前安居」開工典禮，行政院長陳建仁（左七）、內政部次長花敬群（左八）、立法委員陳歐珀（左九）、立法委員陳琬惠（左十）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣第一處社會住宅「倉前安居」開工典禮，行政院長陳建仁（左七）、內政部次長花敬群（左八）、立法委員陳歐珀（左九）、立法委員陳琬惠（左十）等人出席。記者陳敬丰／攝影

羅東 歷史建築 宜蘭

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