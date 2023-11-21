台東首家零碳店 喝咖啡也挺環保

2050淨零碳排是全球努力方向，台東「日出禾作社」採用關山在地咖啡減少碳足跡，成功獲第三方認證，成為台東首家「零碳商店」，負責人黃瀚坦言溯源過程不簡單，但欣慰能為環保盡力，店內採預約消費，期許有更多零碳商店獲認證。

關山鎮電光里是阿美族聚落，日治時期曾成立「東台灣珈琲產業株式会社」推廣咖啡種植，全盛時期面積達841公頃，開啟電光咖啡黑色傳說，後因戰爭咖啡銷路不佳，農民轉作其他作物。33歲阿美族青年黃瀚在家鄉成立「日出禾作社」，建立咖啡品牌、開店，既是稻農也是咖啡農兼老闆。

電光里今年獲「低碳永續家園」銀級認證，環保局進一步輔導「日出禾作社」邁向零碳商店，黃瀚取得BSI英國標準協會ISO 14067碳足跡證書，並向新加坡氣候影響力交易所購買美國混凝土二氧化碳封存碳權，可年產1300盒零碳濾袋咖啡。

BSI英國標準協會台灣分公司協理簡慧伶，昨在副縣長王志輝等人見證下頒發證書給黃瀚，眾人見證零碳濾袋咖啡誕生。簡慧伶說，台灣碳權交易所預定年底啟動，未來可在國內購買。

黃瀚說，長期投入有機栽培，零碳商店認證過程，原料、包裝場地等都須溯源、統計碳排放量，很花時間，但非常開心成為全台首間不靠進口豆，以國產咖啡申請零碳商品店家。