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宜蘭部分學校 午餐廚餘逾2成

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣推動國中小免費營養午餐，卻被埋怨難吃，議長張勝德抽樣前往部分學校與學生共餐，發現並非不好吃，建議廚師可以變換烹調方式，讓孩子把吃午餐變快樂的事。縣府教育處表示，將了解什麼菜色廚餘量多的原因，研議後續作法，並向學生宣導惜食觀念，預計明年初也會舉辦廚師廚藝精進研習。

據教育處統計，今年1至6月上半年各校廚餘率（廚餘量除以午餐供應量），超過20%以上的學校有6所，包括國華國中、中山國小、頭城國中、宜蘭國小、凱旋國中、中華國中；廚餘率不到0.5%的學校則有大洲及竹安國小，全縣各校總廚餘率7.94%。

分析也發現，宜蘭市及羅東鎮等市區學校普遍廚餘率較高，偏遠地區學校較少，尤其南澳鄉各校廚餘率都只在個位數，數值在全縣平均以下。

張勝德走訪學校發現，各校剩食以青菜居多，學生較不愛紅蘿蔔、豆芽菜或白菜；高麗菜及空心菜接受度較高，部分學校周三會出現炸物如炸雞，多被一掃而空。

張勝德認為，營養午餐並不是不好吃，但烹調方式可以更精進，並建議部分有福利社的學校，上午10點或10點半過後減少販售如包子等足以飽食食物，避免孩子中午吃不下飯。

教育處表示，將請學校向學生宣導惜食觀念，避免食物過度浪費，也會請學校及團膳在午餐供應基準的範圍，適時調整菜單，預計明年初辦理廚師廚藝精進研習。

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