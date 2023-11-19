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台東餐飲衛生評核揭曉 東河包子湘川牛肉麵「優」級

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣衛生局舉辦餐飲衛生管理分級評核授獎典禮，現場園遊會邀請優良店家擺攤銷售商品。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局舉辦餐飲衛生管理分級評核授獎典禮，現場園遊會邀請優良店家擺攤銷售商品。記者徐白櫻／攝影

台東縣推動「餐飲衛生管理分級」評核，今早頒發「優級」及「良級」證書給101家通過評核的業者，共7家觀光旅館及東河包子、湘琪牛肉麵等名店獲認證。衛生局表示，疫情過後遊客回流，標章有效期為2年，藉由評核提升食品衛生自主管理，也為消費者食安把關。

評核分兩階段，第一階段由稽查員稽查，第二階段邀請食品專家學者複評，實地評核內容包括環境衛生管理、原料及儲存、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理五大面向。評核結果出爐，93家業者獲得「優」級、8家業者獲得「良」級，依類別為觀光旅館7家、一般餐廳42家、自助餐廳1家、學校醫院附設餐廳1家、早餐店5家、速食業3家、飲料冰品店28家及其他業別14家。

衛生局今早在鐵花新聚落舉辦授證儀式，秘書長盧協昌依類別逐一頒發證書給業者代表。他表示，台東是旅遊勝地，食品安全非常重要，也是觀光發展基礎，期許優秀商家擔任領頭羊，共同為消費者打造安全的食品環境。

7家觀光旅館分別為桂田喜來登好也中餐廳、桂田喜來登阿力海西餐廳、南豐鐵花棧、知本老爺酒店酋長鐵板燒、娜路彎大酒店、鹿鳴溫泉酒店良食自助餐廳及知本金聯世紀酒店。另有東河包子、湘琪牛肉麵、陳家麻糬、泰源及台東監獄等店獲「優級」認證。業者說，衛生管理是餐飲業的基本要求，日後會更嚴格自我要求，讓每一個人都能安心享用美食。

衛生局指出，標章有效期為2023年11月起至2025年11月止，完整資訊可透過台東縣衛生局官網或粉絲頁查詢。

台東縣衛生局今早在鐵花新聚落舉辦餐飲衛生管理分級評核授獎典禮，現場設食品標示廣告諮詢及輔導攤位。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局今早在鐵花新聚落舉辦餐飲衛生管理分級評核授獎典禮，現場設食品標示廣告諮詢及輔導攤位。記者徐白櫻／攝影
台東娜路彎大酒店等7家觀光旅館獲得「優級」及「良級」證書，有限期為2年，秘書長盧協昌（左）頒發證書。記者徐白櫻／攝影
台東娜路彎大酒店等7家觀光旅館獲得「優級」及「良級」證書，有限期為2年，秘書長盧協昌（左）頒發證書。記者徐白櫻／攝影
「112年台東縣衛生局餐飲衛生管理分級」評核結果揭曉，秘書長盧協昌（左五）頒發「優級」及「良級」證書給觀光旅館業代表。記者徐白櫻／攝影
「112年台東縣衛生局餐飲衛生管理分級」評核結果揭曉，秘書長盧協昌（左五）頒發「優級」及「良級」證書給觀光旅館業代表。記者徐白櫻／攝影

衛生局 餐廳 酒店

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