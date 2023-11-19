台東餐飲衛生評核揭曉 東河包子湘川牛肉麵「優」級

台東縣推動「餐飲衛生管理分級」評核，今早頒發「優級」及「良級」證書給101家通過評核的業者，共7家觀光旅館及東河包子、湘琪牛肉麵等名店獲認證。衛生局表示，疫情過後遊客回流，標章有效期為2年，藉由評核提升食品衛生自主管理，也為消費者食安把關。

評核分兩階段，第一階段由稽查員稽查，第二階段邀請食品專家學者複評，實地評核內容包括環境衛生管理、原料及儲存、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理五大面向。評核結果出爐，93家業者獲得「優」級、8家業者獲得「良」級，依類別為觀光旅館7家、一般餐廳42家、自助餐廳1家、學校醫院附設餐廳1家、早餐店5家、速食業3家、飲料冰品店28家及其他業別14家。

衛生局今早在鐵花新聚落舉辦授證儀式，秘書長盧協昌依類別逐一頒發證書給業者代表。他表示，台東是旅遊勝地，食品安全非常重要，也是觀光發展基礎，期許優秀商家擔任領頭羊，共同為消費者打造安全的食品環境。

7家觀光旅館分別為桂田喜來登好也中餐廳、桂田喜來登阿力海西餐廳、南豐鐵花棧、知本老爺酒店酋長鐵板燒、娜路彎大酒店、鹿鳴溫泉酒店良食自助餐廳及知本金聯世紀酒店。另有東河包子、湘琪牛肉麵、陳家麻糬、泰源及台東監獄等店獲「優級」認證。業者說，衛生管理是餐飲業的基本要求，日後會更嚴格自我要求，讓每一個人都能安心享用美食。