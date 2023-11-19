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花蓮慈雲山園區欄杆換新 民眾倚靠增安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安慈雲山園區圍欄早期由木頭搭建而成，山區潮濕導致木質鬆動，鄉公所爭取經費換新。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安慈雲山園區圍欄早期由木頭搭建而成，山區潮濕導致木質鬆動，鄉公所爭取經費換新。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉慈雲山生命禮儀園區是鄰近6鄉鎮唯一的火化場，鄉公所近年積極更新老舊設備，不但改善火化爐，為土地公「換新衣」，也重新施作火化場周圍欄杆，避免民眾居高眺望風景時的危險，預計明年3月完工。

鄉公所近年積極更新園區設備，過去爭取1億3千多萬元經費，改善更新園區6座火化爐，已完工啟用；重新施作園區山坡路及邊坡，更粉刷納骨堂內部及外牆，並將佇立於山上的土地公補上新色。

由於園區風景優美，半山腰可以遠眺，常有遊客倚靠欄杆欣賞美景，不過圍欄早期由木頭搭建而成，山區潮濕多雨導致木質易腐爛鬆動，加上欄杆旁就是傾斜邊坡，鄉公所擔心民眾倚靠欄杆恐釀危險。

鄉長游淑貞表示，獲縣府核定260多萬議員建議補助款，即日起開始施作欄杆工程，以仿竹材質重新搭建，總長約239公尺，預計120個工作日完工，希望藉由改善周遭欄杆品質，保障民眾生命財產安全，相信新欄杆完工後將大幅提升園區周遭的硬體品質及景觀。

慈雲山火葬場服務秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉及豐濱鄉等，每年平均火化超過2000具遺體，火化量占全縣6成，是縣內4座火葬場之最。

鄉公所指出，園區近年增設納骨櫃位，也設置環保植葬園區，以不立碑方式讓土地重覆循環利用，並透過景觀設計與庭園造景，營造讓民眾緬懷先人恩澤的休憩空間，以「圓滿先人生命最後一哩路」目標持續精進。

花蓮吉安慈雲山園區圍欄早期由木頭搭建而成，山區潮濕導致木質鬆動，加上欄杆旁就是傾斜邊坡，鄉長游淑貞（左二）爭取經費換新。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安慈雲山園區圍欄早期由木頭搭建而成，山區潮濕導致木質鬆動，加上欄杆旁就是傾斜邊坡，鄉長游淑貞（左二）爭取經費換新。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所近年積極更新園區設備，將佇立於山上的土地公補上新色。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所近年積極更新園區設備，將佇立於山上的土地公補上新色。圖／吉安鄉公所提供

花蓮 吉安

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