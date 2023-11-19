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文史專家 陳進傳獲頒宜蘭縣文化獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭史學家陳進傳（右）在宜蘭耕耘40年，研究宜蘭文化歷史、教化宜蘭子弟，今獲頒宜蘭縣文化獎，由縣長林姿妙（左）頒獎。記者陳敬丰／攝影
宜蘭史學家陳進傳（右）在宜蘭耕耘40年，研究宜蘭文化歷史、教化宜蘭子弟，今獲頒宜蘭縣文化獎，由縣長林姿妙（左）頒獎。記者陳敬丰／攝影

佛光大學榮譽教授、宜蘭文史研究者陳進傳年逾7旬，深入研究宜蘭在地歷史、文化多年，2009年曾獲台灣文獻獎，擔任過數屆宜蘭文化獎評審，今年得到評委一致推薦，獲頒第10屆宜蘭縣文化獎。他已著作等身，之後更想藉此機會，將從前的論文與著作彙整出版。

宜蘭縣文化獎是縣內藝文界最高榮譽，每2年頒發一次，過去得獎者包括作家黃春明、蘭陽舞蹈團創辦人神父秘克琳、作家兼媒體人吳敏顯等人，今年各界推薦人選7人、歷屆獲獎者推薦人選27人，陳進傳脫穎而出，昨天獲頒贈獎座與獎金20萬元。

陳進傳是頭城人，當完兵後，婉拒台北發展更好的工作，應母親要求回到宜蘭，40年來從羅東高中、宜蘭高中、宜蘭農工、宜蘭技術學院、宜蘭大學佛光大學到宜蘭社大教學，也對宜蘭地方歷史與文化研究著力甚深，從清代碑文、傳統漢人家族到當代宜蘭歌仔戲大師陳旺欉等人，他用10多本專書、120篇論文和數千張照片回饋了宜蘭對他的愛。

陳進傳說，自己生性疏懶，原本不打算重新整理論文，今年拿到文化獎後，剛好藉這個機會彙整前作，出版論文集。評選委員代表吳清鏞指出，評委一致肯定陳進傳對宜蘭文史的卓越研究，以及培養在地子弟的精神，推薦發文化獎。

此外，文化局考量過去有卓越貢獻、但還沒獲獎便已去世的文化界前輩，另頒「文化紀念獎」給去年過世的畫家周澄，周20餘歲開始創作，精擅傳統書畫中詩、書、畫、印等，享譽國際，曾任教於國立藝專（今台藝大），後回到宜蘭創立周澄文化藝術基金會，教化宜蘭子弟，周澄遺孀李順惠昨代表領獎，贈2幅周澄畫作給宜蘭美術館。

宜蘭大學 佛光大學 羅東

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