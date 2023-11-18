基隆青少年跳舞不用再被趕了 火車站南站街舞空間啟用

基隆長久以來一直沒有合法的空間讓喜歡跳舞青少年練習，年輕朋友、學生跳舞常要被趕來趕去，經市政府和多個單位爭取，台鐵同意在基隆火車站闢設專區，今天正式啟用。跳街舞的年輕人高興地說：「終於有地方可以合法跳舞了」。

基隆市長謝國樑、中華民國霹靂舞協會理事長林俊含及基隆火車站站長徐天安等人，今天與跳街舞的青少年朋友一起開心啟用，以後可以在此盡情跳舞，成為一處合法、專屬使用的空間。

謝國樑表示，基隆長久以來，一直未能提供喜歡街舞的青少年朋友練習空間，這次要感謝台鐵提供場地，再加上中華民國霹靂舞協會協調，經由市府產業發展處團隊的努力，為街舞青年朋友們設計並且打造友善的場域，未來市府會打造為基隆街舞文化發展的重點區域。

市府產業發展處長林鼎超與謝國樑到現場視察，林鼎超說，青少年歡迎來跳舞，此處由市府承租下來，為專屬的空間，但不限跳街舞，跳各種舞都可來練習，也不限時間。

林鼎超表示，市府打造為街舞意象空間，同時也可以減少無家者於車站周邊流連的機會，讓街景市容與台鐵營運達到雙贏的效果。

林俊含提供專業團隊協助規畫空間設計，他表示，中華民國霹靂舞協會將全力幫忙，把這裡當成孵育街舞運動的基地，為基隆的街舞愛好者提供更好的使用空間，搭建夢想的舞台。