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國內外原民樂團大集合 原住民國際音樂節台東登場

中央社／ 台東縣18日電
2023 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節18日在台東森林公園登場，吸引不少民眾前往共襄盛舉，欣賞樂團精彩演出，享受美好假日時光。圖／中央社
2023 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節18日在台東森林公園登場，吸引不少民眾前往共襄盛舉，欣賞樂團精彩演出，享受美好假日時光。圖／中央社

「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，傍晚在台東森林公園登場，今、明2天演出團隊有來自印尼等4個南島語族樂團和台灣樂團。

今天下午1時許，許多攤販和國內外部落的藝術、表演團隊陸續進駐台東市森林公園，4時許演唱節目登場，現場已擠滿了人潮。

由行政院原住民委員會和台東縣政府聯合舉辦的PASIWALI原住民族國際音樂節，今年進入第6屆，是亞洲原住民族最具指標性之國際音樂盛事，18、19日在台東森林公園舉辦。

台東縣政府表示，今年有許多縣府培育或合作共製的團隊參與，有馬蘭吟唱隊、那屋瓦少女隊、布拉瑞揚舞團、PONAY原式大樂隊，以及2022年擔任台東縣府TTICC駐村藝術家的Matzka等超級強大卡司。

台東縣政府表示，蔣進興與第2代馬蘭吟唱隊與董事長樂團所共同發行的「八歌浪」專輯，在2022年獲得第64屆葛萊美最佳專輯包裝設計獎殊榮，這次因PASIWALI 音樂節，他們終於有機會在自己的家鄉台東演出。

國外團隊則有，有印尼、紐西蘭毛利族、馬來西亞及澳洲等國際音樂團隊，接軌南島原住民族群，讓台東成為全台原住民族及國際南島民族文化交流的重要樞紐。

除了樂團表演外，這2天的下午1時30分開始會場有5座國內外互動式部落屋，民眾可以先行體驗原民樂舞及傳統技藝等，下午4時30分起舞台陸續有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力登場，在聆聽音樂的同時，場內也規劃原住民市集周邊廊帶，包含原住民傳統美食及手工藝品。

台東 原住民 樂團

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