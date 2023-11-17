聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東薑達人帶頭 號召種有機薑
台東生薑種植面積居全國第2位，農糧署東區分署為推廣友善環境生薑產業，與第5屆百大青農，同時也是「薑達人」的李奇軍共同栽種有機薑，藉此號召更多農友投入友善栽種行列，保障消費者食用安全。
農糧署東區分署昨到李奇軍經營的清亮生態農場參訪，安排DIY體驗、料理品嘗，並展示有機友善農產品，帶大家深入了解在地生薑產業。東區分署表示，李奇軍與父親李清亮經營生態農場，父子以友善農法耕作，完全不用化肥、農藥及添加物，用愛護家人的心照顧消費者，同時促進減碳。
李奇軍為增加農產品的多樣性及價值，2020年取得農產品初級加工場登記證，進行生薑乾燥及粉碎作業，生產安全衛生的加工品。他說，有機薑產量不比投藥來得多，但做好農地環境管理，長出來的薑一樣碩大，賣相也佳。且不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物，能避免土地遭受汙染破壞。
經農糧署輔導，東部地區有機及友善耕作面積達7023公頃，大約占全國3成。東部分署表示，友善農業環境在減碳議題中扮演重要角色，秋冬之際民眾可以多選購生薑產品當作伴手禮，以行動支持農友。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言