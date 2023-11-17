台東薑達人帶頭 號召種有機薑

台東生薑種植面積居全國第2位，農糧署東區分署為推廣友善環境生薑產業，與第5屆百大青農，同時也是「薑達人」的李奇軍共同栽種有機薑，藉此號召更多農友投入友善栽種行列，保障消費者食用安全。

農糧署東區分署昨到李奇軍經營的清亮生態農場參訪，安排DIY體驗、料理品嘗，並展示有機友善農產品，帶大家深入了解在地生薑產業。東區分署表示，李奇軍與父親李清亮經營生態農場，父子以友善農法耕作，完全不用化肥、農藥及添加物，用愛護家人的心照顧消費者，同時促進減碳。

李奇軍為增加農產品的多樣性及價值，2020年取得農產品初級加工場登記證，進行生薑乾燥及粉碎作業，生產安全衛生的加工品。他說，有機薑產量不比投藥來得多，但做好農地環境管理，長出來的薑一樣碩大，賣相也佳。且不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物，能避免土地遭受汙染破壞。

經農糧署輔導，東部地區有機及友善耕作面積達7023公頃，大約占全國3成。東部分署表示，友善農業環境在減碳議題中扮演重要角色，秋冬之際民眾可以多選購生薑產品當作伴手禮，以行動支持農友。