清水地熱委外效益低 議員建議促參

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內最夯的景點，縣政府今年6月招標委外給業者經營，簽合約兩年收取權利金518萬元，議員質疑，效益太低，未能充分發揮清水地熱難得的資源優勢，建議將來採取促參的方式經營，建立特色品牌。縣府工商旅遊處指出，盼服務不中斷，若採促參恐怕因整修就要停業1年。

工商旅遊處昨天在縣議會專案報告「清水地熱遊憩區委託經營規劃辦理情形及停辦促參案之原因」，位於大同鄉三星鄉交界的清水地熱，地下溫泉水資源豐沛，附近有國內首座地熱發電廠，清水地熱是入園遊客相當多的縣轄景點。

藍白綠幾位縣議員關切，縣政府原本要辦理的清水地熱促參案，為何喊停，卻在今年6月重新招標，仍延續過去採用委外經營？

工商旅遊處表示，清水地熱促參案停辦原因，包括市場動向未明，因應新冠疫情，採取比較短期委外方式，作為未來促參委外方案參考；其次是服務不中斷，疫情後遊憩活動才剛復甦，若採促參委外，園區進行整修可能要停業1年。

國民黨縣議員陳鴻禧表示，縣政府規劃中的這個促參案都還沒開始就停辦，專題報告中所說的停工理由推給疫情，太草率。

民進黨縣議員陳文昌及謝燦輝說，縣府推的很多促參案都失敗，這件可能成功卻停擺，停辦的理由牽強，縣府花好幾千萬元在園區興建泡湯區，卻只收兩年500多萬元權利金，且湯屋經營不理想，枉費全台如此優質的地熱資源。

縣議員林聰池、邱素梅及陳福山等人建議今後應該邀請地方人士加入開發評審委員組織，聽聽外界意見，兩年後與委外廠商合約到期，重啟OT或BOT的促參案。