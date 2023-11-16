聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆要塞司令部古蹟活化風華再現 「司令大院子」開放
位於基隆市中正區的古蹟「基隆要塞司令部」，為1896年日軍在基隆設立的「基隆要塞指揮所」，經文化局完成古蹟修復，今天正式交由民間營運，讓以往嚴肅神秘的軍事營區形象，轉化為文化創意景點活化，以「司令大院子」之名重新對外開放。
市長謝國樑、文化局長江亭玫及力瑋國際開發郭淑珍董事長及中正區多位議員等人參加開幕儀式。文化局指出，司令大院子是基隆第一個採促參委外經營的文資場域，融合歷史和現代。
謝國樑表示，建議當地停車位能夠改成在假日部分時段收費，並且將收入全部回饋給地方使用，市府規畫將附近昔日公車處辦公場地，打造成為音樂空間。
基隆要塞司令部是沙灣文化地景聚落裡，面積最大且最完整的場域，1896年日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」，1903年正式成立「基隆要塞司令部」，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，為日治時期北台灣最高軍事指揮中心。原成立時為木造建築，1928年改建為鋼筋混凝土建物。
江亭玫說，古蹟主建物是藝文展館，軍補庫房則是多功能的展演空間，至於光復樓則提供輕食及港點美食服務，戶外的部分，可以舉辦文創市集，作為婚宴場所。最特別的，園區後側有3處結構堅硬的防空洞，也被完整保留下來。司令大院子不只是文資場域的活化，更重要的是將原本封閉的軍事場域對外開放，成為與市民生活緊密結合的休閒場所。
文化局將古蹟建築本體作為文化資產維護利用的示範點，園方推出「見微知著～台灣當代藝術創作展」，邀請多位與基隆有淵源的藝術家，以要塞司令部這個軍事基地為發想、創作。光復樓區域開放時段為每日上午10至晚間8時，要塞司令部展場區域每日10至晚間6時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言