花蓮長者健保費補助 議員、縣長激辯

花蓮縣議員林則葹爭取縣府補助縣內65歲以上長者健保費，社會處估算全年經費近7億元，需考量財政負擔，避免排擠其他需求；林則葹昨天拿出衛福部公文估算只有3億元，質疑「難道辦紅面鴨、燈會比較重要？」縣長徐榛蔚不滿回擊「公務預算不能這樣比較」，強調花蓮自有財源有限，須合法合理分配，雙方激烈交鋒。

林則葹昨質詢時，再提補助65歲以上健保費想法，指基隆、竹北等都已實施，她請縣府核算，以縣內65歲以上長者人口數約5.8萬人，扣除已有補助者，以每月每人自付額最高826元計算，一年約5.8億元；但是衛福部統計到今年9月，縣內65歲以上長者全年健保費合計只需要3.72億元，還是縣府認為紅面鴨比較重要?

徐榛蔚高聲反駁「這是不一樣的預算，不能這樣比較」，已全額補助的地方政府都是歲收較多，若要普及到65歲以上全面健保補助，建議民進黨籍的林則葹請中央乾脆開全國之大門，讓全國鄉親都享有這樣的福利。

林則葹要求縣府不要推托，111年度決算剩餘14億餘元，明年礦石稅歲收也編8.8億元，宗教預算達到5800萬元，紅面鴨、燈會活動加一加1.4億元，「縣府真的沒錢嗎？」請縣府參考其他縣市作法，著手規畫，提出適合花蓮的方案。

徐榛蔚說，礦石稅因為議會，曾經沒法收，好不容易獲得認同，經過中央實質審查核備，是合法歲收，但花蓮自有財源有限，要謹慎的合理合法分配，這幾年中央財政溢收，其實就可以普及照顧65歲以上長輩。