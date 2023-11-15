影／遊客將機車抬上武嶺亭惹議 網嗆開罰

合歡山武嶺亭是知名地標，今年4月才整修完工開放，但卻有民眾疑為了拍照留念，竟合力將機車抬上武嶺亭，過程被其他遊客錄下PO網，影片中有人飆國罵怒斥「吃飽太閒」，網友熱議。太管處表示，將加強勸導，避免類似情事再發生。

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，當地武嶺亭則是知名地標，遊客常上到其觀景平台上拍照留念，甚至觀星、迎曙光，因遊客往來頻繁，使用率高，但平台、階梯等設施老舊，因此去年4月封閉整修，今年4月才完工開放。

但有民眾在臉書社團「臺灣追雪團」分享影片，畫面中的3名男子抬著一輛機車吃力的走在階梯上，最終將機車扛上武嶺亭的觀景平台，但扛機車行徑誇張且引人側目，影片中有人怒斥「吃飽太閒」，甚至氣到脫口國罵，並稱「出頭太多」。

而過去民眾到武嶺車拍照留念，頂多就是扛腳踏車上去，扛機車狀況罕見，引發網友熱議，甚至認為應該開罰；太魯閣國家公園管理處則表示，抬機車上武嶺亭是否違反「國家公園法」、「太魯閣國家公園區域內公告禁止事項」等仍待商榷。

太管處說明，「國家公園法」第13條雖規定國家公園區域內禁止將車輛開進規定以外之地區，「太魯閣國家公園區域內公告禁止事項」也禁止於園區內任意停車致影響交通，能否認定為開進規定之外區域或任意停車影響交通有討論空間。

對此，不少網友認為「慘了，過陣子就會看到扛機車亂象」、「改天就汽車吊上去拍照了啦」等；太管處表示，搬運時若不慎失手導致他人受傷或損害公共設施，就違反「國家公園法」，後續也將派員到場加強勸導，以避免類似情事再發生。