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小豆腐成就大力量 基隆劉家臭豆腐連16年義賣捐家扶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供

基隆火車站旁港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山，每年生日當天與家人舉辦「1日愛心義賣」，當日所得捐贈基隆家扶中心。家扶中心表示，晚間統計今年義賣金額是3萬2000元，劉清山16年來累計捐款超過52萬元，一塊小豆腐成就大力量，無私奉獻令人感動。

劉清山說，16年前的生日原本想跟往年一樣，全家出遊慶生，但當時經濟不景氣，許多勞工無法順利就業，失業嚴重，不少勞工放無薪假，許多家庭失去經濟來源，興起做好事回饋社會的想法，並透過自己的手藝和生意，維持愛的傳遞。

受贈的基隆家扶中心會在劉清山生日這天，準備生日蛋糕和特製海報他慶生。今年家扶社工們特別準備舒壓按摩服務，讓長期辛苦開店的劉清山夫婦放鬆一下，減緩平時工作的辛勞。

今天一開賣，就有不少參加過義賣活動的「老粉絲」捧場，還有許多家扶人，如明德國中校長徐仁斌也到場，與其他熱心民眾一起響應劉家臭豆腐義賣助家扶活動。

基隆家扶中心主任陳美君說，感謝劉清山16年來不間斷義賣支持家扶，義賣款項將全數做為18日家扶「歲末祝福暖心會」活動經費，募集「1+1點亮紅包組」送給1250多戶弱勢家庭，2100多名孩子受惠，溫暖過冬。

基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供
基隆市港西街「劉家50年老店臭豆腐」老闆劉清山夫婦，連續16年在生日當天舉辦「1日愛心義賣」，所得捐贈基隆家扶中心。圖／基隆家扶中心提供

義賣 基隆

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