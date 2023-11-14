快訊

獨居錯過黃金搶救時間...29歲網紅驚傳家中暴斃 好友悲痛證實

疑馬達故障冒黑煙…台鐵1區間車晚間停駛 300旅客受影響

未進入民進黨不分區安全名單 藥師公會理事長黃金舜回應了

美麗基隆攝影創作賽 觀音庇佑郵輪獲金獎

中央社／ 基隆14日電

美麗基隆攝影創作比賽今天頒獎，巫子千的攝影作品「「觀音大士庇佑郵輪」，將守護家園的觀世音菩薩和基隆港構成一幅畫面，像是無時無刻在保佑基隆這座城市，獲頒金獎3萬元。

第6屆美麗基隆影片及攝影創作比賽」頒獎典禮今天在基隆表演藝術中心舉行，基隆市副市長邱佩琳出席致詞表示，今年活動主題是「有愛的城市」，最重要就是要展現基隆充滿愛與人情味的一面，攝影組共有407件作品參賽，影片組則有38件。

邱佩琳表示，所有參賽者不論是用專業的相機、攝影機，還是多數人都擁有的手機，每件作品都是出自創作者內心最原始的想法，無論是人與人之間互動的情感與關懷，還是對基隆的鄉土情懷，作品都深刻描繪出基隆市的人情味。

邱佩琳說，今年攝影組金獎作品「觀音大士庇佑郵輪」，將守護家園的觀音像和停泊在基隆港的郵輪同框，就像是觀世音菩薩無時無刻保佑基隆這座城市，構圖不僅溫暖，也呼應活動主題「有愛城市」，因此獲得最高榮譽金獎的肯定。

基隆市政府表示，所有得獎作品從明天起至12月14日，在基隆東岸商場2樓展出，並於基隆公用頻道及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

基隆港 觀音

延伸閱讀

赴深圳提反對台獨她批不食人間煙火 謝國樑：國慶也這麼說

基隆新增禁止噪音行為加嚴取締 打造「寧靜街坊」

基隆知名「望海巷石頭火鍋」驚傳11月底歇業 「原因曝光」網傻眼

謝國樑到深圳歡樂港灣搭摩天輪 基隆港景兒童樂園有影

相關新聞

赴深圳提反對台獨她批不食人間煙火 謝國樑：國慶也這麼說

基隆市長謝國樑日前到中國大陸深圳參加港口城市論壇提及「反對台獨」，參選立委的基隆市議員鄭文婷今批謝向中國輸誠，淪為統戰樣...

加速花蓮佐倉公墓遷葬 議員批縣府甩鍋要求編經費協助

花蓮市佐倉公墓於民國76年公告禁葬，A區去年由市公所完成全區遷葬，B、C區尚有1502座公私墓基待遷移。縣議員胡仁順說，...

宜蘭山地鄉鎮對抗氣候災害 溫室氣體淨排放量負50萬公噸

全球暖化造成極端氣候，宜蘭山地鄉鎮大同鄉首當其衝，高山農作等產業受災甚鉅，近年推動公有土地、房舍設置太陽能板，並在閒置空...

花蓮木瓜溪橋改建拓寬斥資15億元 「半半施工」2年後完工

花蓮縣台9線木瓜溪橋為連接吉安鄉與壽豐鄉的重要橋梁，由於橋梁老舊，交通部公路局斥資15.11億元改建拓寬，採半半施工方式...

花蓮第1座光電充電站啟用 打造低碳永續家園

花蓮縣環境保護局近日在吉安鄉希望公園設置「綠能充電站」，成為花蓮第1座以光電蓄電的充電站，不僅為當地的電動機車族帶來便利...

花蓮最大社宅「美崙安居」開工 陳建仁：落實居住正義

內政部在花蓮推動社會住宅，三案中規模最大、425戶的「美崙安居」建案今天動土，預計116年完工。行政院長陳建仁出席典禮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。