美麗基隆攝影創作賽 觀音庇佑郵輪獲金獎
美麗基隆攝影創作比賽今天頒獎，巫子千的攝影作品「「觀音大士庇佑郵輪」，將守護家園的觀世音菩薩和基隆港構成一幅畫面，像是無時無刻在保佑基隆這座城市，獲頒金獎3萬元。
第6屆美麗基隆影片及攝影創作比賽」頒獎典禮今天在基隆表演藝術中心舉行，基隆市副市長邱佩琳出席致詞表示，今年活動主題是「有愛的城市」，最重要就是要展現基隆充滿愛與人情味的一面，攝影組共有407件作品參賽，影片組則有38件。
邱佩琳表示，所有參賽者不論是用專業的相機、攝影機，還是多數人都擁有的手機，每件作品都是出自創作者內心最原始的想法，無論是人與人之間互動的情感與關懷，還是對基隆的鄉土情懷，作品都深刻描繪出基隆市的人情味。
邱佩琳說，今年攝影組金獎作品「觀音大士庇佑郵輪」，將守護家園的觀音像和停泊在基隆港的郵輪同框，就像是觀世音菩薩無時無刻保佑基隆這座城市，構圖不僅溫暖，也呼應活動主題「有愛城市」，因此獲得最高榮譽金獎的肯定。
基隆市政府表示，所有得獎作品從明天起至12月14日，在基隆東岸商場2樓展出，並於基隆公用頻道及「魅力基隆」YouTube頻道播映。
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