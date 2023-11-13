快訊

下班小心！4縣市大雨恐一路下到晚上 13縣市陸上強風特報

Coldplay主唱致歉「飯店有點貴」…高市裁罰8業者 學者促重罰加公告

先見面還先晚宴？美中拜習會前暗中較勁 北京最終讓步

影／15道台東紅烏龍風味創意料理上菜 好看又好吃

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，今天舉辦特色餐點發表會。記者徐白櫻／攝影
台東縣府遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，今天舉辦特色餐點發表會。記者徐白櫻／攝影

台東縣府推動台東紅烏龍產業，在輔導業者改善包裝及店面後，今年進一步遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，業者今天發表特色餐點，內容包含茶香雞腿捲、紅烏龍冷麵、馬鈴薯佐紅烏龍焗醬等中西式佳餚，涵蓋無菜單料理套餐、定食、精緻套餐及原住民風味等風格，遊客可將餐廳納入造訪的口袋名單。

縣府財經處遴選五家餐廳推出紅烏龍風味料理，店家遍及東市區、縱谷及南迴地區。入選餐廳今天下午在潮度假酒店舉辦發表會，太麻里多良車站上方的「芙瀨實驗廚房」將紅烏龍融入原住民創意料理，主廚帶來烏龍茶燻肋排。鐵花聚落旁的「溫度釀製所」銷售紅烏龍調酒及各式風味茶點，雞蛋仔結合慕斯及紅酒西洋梨，是最佳下午茶點心。

「饗嚮星空」位在鹿野高台熱氣球嘉年華會場旁，店內提供紅烏龍特色套餐，烏龍茶冷麵與眾不同。台東糖廠文創園區內的「方舟音樂餐廳」可以體驗五感用餐環境；台東市區的「七里坡紅藜養生料理餐廳」則採用在地食材入菜，開發雞肉捲、彩椒豬肉及香味撲鼻的烏龍茶飯。

縣長饒慶鈴說，縣府過去已經執行產品包裝及店面改造，今年持續輔導店家研發風味料理餐，不斷為紅烏龍茶產業注入創新思維，雖然有些店家沒有入選計畫，但大家還是可以一起推廣，一起努力前進。

縣府表示，今年首度在熱氣球嘉年華期間辦理的封茶體驗及快閃店，11月17日至20日將前進台灣國際茶業博覽會設置「台東紅烏龍」形象館。各店家的紅烏龍風味料理即日起開始販售，民眾可自行聯繫店家訂位，或追蹤「台東財經」粉絲專頁。

烏龍茶燻肋排，風味獨特。記者徐白櫻／攝影
烏龍茶燻肋排，風味獨特。記者徐白櫻／攝影
台東縣府遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，今天舉辦特色餐點發表會。記者徐白櫻／攝影
台東縣府遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，今天舉辦特色餐點發表會。記者徐白櫻／攝影
台東縣府遴選店家開發15道紅烏龍風味料理餐，今天發表特色餐點，記者徐白櫻／攝影
台東縣府遴選店家開發15道紅烏龍風味料理餐，今天發表特色餐點，記者徐白櫻／攝影
雞蛋鬆餅結合慕斯及紅酒西洋梨。記者徐白櫻／攝影
雞蛋鬆餅結合慕斯及紅酒西洋梨。記者徐白櫻／攝影
七里坡紅藜養生料理餐廳開發的茶香雞肉捲及烏龍茶飯。記者徐白櫻／攝影
七里坡紅藜養生料理餐廳開發的茶香雞肉捲及烏龍茶飯。記者徐白櫻／攝影

餐廳 台東

延伸閱讀

單身萌貓想脫單 新北動保處化身「月老」牽紅線

熱氣球變大原因「正確答案」家長不解 高中：國小題目籠統

建商助攻橋頭科學園區人氣 搬熱氣球讓民眾免費搭

熱氣球升空 月世界惡地、愛河灣風采一覽無遺

相關新聞

綠白要求建花東快 饒慶鈴：我心中鐵路雙軌電氣更重要

花東快速道路停留在可行性評估階段，台東縣議員陳宏宗推動多年，立委參選人賴坤成也納入參選政見。議員林參天、章正輝今早在議會...

花蓮議員要求騎樓開放停機車 縣府：應維護行人權益

花蓮市商圈停車需求量大，機車常違規停車在騎樓，有議員要求縣府依照「道路交通處罰條例」比照其他縣市做法，開放符合規定的騎樓...

影／15道台東紅烏龍風味創意料理上菜 好看又好吃

台東縣府推動台東紅烏龍產業，在輔導業者改善包裝及店面後，今年進一步遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，業者今天發表特...

網路傳說的基隆「鬼廟」要拆了 基市府編1500萬元執行

基隆市中山區虎仔山半山腰的淨因禪寺荒廢約20年，附近民眾視為毒瘤，「鬼廟」之說不脛而走，市府編列1500萬元明年拆除。市...

台日友好 淡蘭古道與宮城偶來步道搭起友誼

淡蘭古道與日本宮城偶來步道於12日正式簽署國際友誼步道，替台日步道友好再添新猷。今舉辦揭牌儀式，由宮城縣廳代表與新北觀光...

議員指市府主管異動達227人次 謝國樑：滾動調整

民進黨基隆市議會黨團今天聯合總質詢，議員指基隆市長謝國樑就任至今，市府主管異動達227人次。謝國樑說，他希望能滾動調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。