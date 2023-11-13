影／15道台東紅烏龍風味創意料理上菜 好看又好吃

台東縣府推動台東紅烏龍產業，在輔導業者改善包裝及店面後，今年進一步遴選五家餐廳開發15道紅烏龍風味料理餐，業者今天發表特色餐點，內容包含茶香雞腿捲、紅烏龍冷麵、馬鈴薯佐紅烏龍焗醬等中西式佳餚，涵蓋無菜單料理套餐、定食、精緻套餐及原住民風味等風格，遊客可將餐廳納入造訪的口袋名單。

縣府財經處遴選五家餐廳推出紅烏龍風味料理，店家遍及東市區、縱谷及南迴地區。入選餐廳今天下午在潮度假酒店舉辦發表會，太麻里多良車站上方的「芙瀨實驗廚房」將紅烏龍融入原住民創意料理，主廚帶來烏龍茶燻肋排。鐵花聚落旁的「溫度釀製所」銷售紅烏龍調酒及各式風味茶點，雞蛋仔結合慕斯及紅酒西洋梨，是最佳下午茶點心。

「饗嚮星空」位在鹿野高台熱氣球嘉年華會場旁，店內提供紅烏龍特色套餐，烏龍茶冷麵與眾不同。台東糖廠文創園區內的「方舟音樂餐廳」可以體驗五感用餐環境；台東市區的「七里坡紅藜養生料理餐廳」則採用在地食材入菜，開發雞肉捲、彩椒豬肉及香味撲鼻的烏龍茶飯。

縣長饒慶鈴說，縣府過去已經執行產品包裝及店面改造，今年持續輔導店家研發風味料理餐，不斷為紅烏龍茶產業注入創新思維，雖然有些店家沒有入選計畫，但大家還是可以一起推廣，一起努力前進。