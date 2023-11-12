土地問題難解 台東金針山居民嘆「政府太不公平！」

台東縣太麻里鄉金針山約400公頃土地被劃歸金峰鄉原住民保留地，山上農民世代耕作卻無法取得所有權，還有違法疑慮，屢次前往議會陳情無具體結果，悲嘆政府太無情、對平地人不公平，多名議員要求縣府正視。縣府表示，已召開多達17次協調會沒有共識，盼修法通過有依據協商處理。

金針山行政區劃分太麻里鄉公所，但土地管理機關卻是金峰鄉公所，地目是原住民保留地。居民戶口及學區都在太麻里，唯獨申請農業災害天然救助要去金峰鄉公所辦理。去年山上一家著名民宿被拆，引發居民恐慌。

議員翁麗吟指出，土地爭議已經長達50年，金針山居民沒有投票權，所以意見不被金峰鄉重視，山上沒有原漢之爭，只有管理權之爭，縣府本於職權應該要推動戶籍與地籍合一作業，若是長期協調不成就要出來主導裁決，不要把問題一直繼續延續下去。

議員林參天也指責縣長饒慶鈴說，金針山存在行政區劃分錯誤問題多年，縣長去年承諾花2個月解決，至今仍無解，每次都推東推西找藉口，「人民投票選妳要讓妳出來做事」，縣府卻讓居民無所適從，這樣情何以堪？

「抗議啦，政府對我們漢人不公平！」許姓居民無奈說，阿公時期從雲林到金針山開墾荒地，錯誤政策導致家人一直無法取得所有權，政府這樣對待居住多年的漢民族很不公平，長期抗爭身心俱疲，晚上服藥才能入睡。