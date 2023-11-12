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宜蘭科學園遊會設38攤 林姿妙與師生遊戲瘋科學

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供

宜蘭縣政府結合第4屆台灣科學節，邀請國立海洋科技博物館、國立宜蘭大學、科技領域輔導團、12鄉鎮學校及科學團隊等單位參與設攤，今天在宜蘭運動公園體育館舉辦「宜蘭勁科學-台灣科學節暨科學園遊會」，透過各種有趣好玩的遊戲，啟發學生科學探究的興趣。

園遊會有38個科學攤位，每個攤位主題都不同，例如國立海洋科技博物館以「鱟的保育及餌料生物」為主題，讓民眾重新認識消失在台灣海岸線的物種~鱟及餌料生物豐年蝦；國立宜蘭大學以「生蛋x熟蛋x好蛋x壞蛋」為主題，透過小遊戲在不破壞蛋的情況下，分辨生蛋或熟蛋，展示內容則是透過浮力原理，分辨新鮮與不新鮮的蛋，民眾從趣味玩樂中學習科學原理，另有闖關換獎品。

縣長林姿妙表示，宜蘭重視科學教育紮根，每年投入許多資源推動科學教育，強化教師科學探究實作教學與創新科技運用，增進學生自然與社會人文關懷及探索，期能培養出科學公民；這次結合台灣科學節舉辦科學園遊會，不但參與設攤的學校及單位眾多，也廣邀師生及民眾親子共襄盛舉，體驗科學多元、創意與闖關樂趣，全縣一起瘋科學。

宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與師生透過有趣遊戲，體驗科學的多元與創意。圖／縣府提供
宜蘭勁科學-台灣科學節暨科學園遊會今天在運動公園體育館登場，吸引很多師生玩科學。圖／縣府提供
宜蘭勁科學-台灣科學節暨科學園遊會今天在運動公園體育館登場，吸引很多師生玩科學。圖／縣府提供

宜蘭大學 博物館 林姿妙 親子

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