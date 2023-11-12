宜蘭科學園遊會設38攤 林姿妙與師生遊戲瘋科學

宜蘭縣政府結合第4屆台灣科學節，邀請國立海洋科技博物館、國立宜蘭大學、科技領域輔導團、12鄉鎮學校及科學團隊等單位參與設攤，今天在宜蘭運動公園體育館舉辦「宜蘭勁科學-台灣科學節暨科學園遊會」，透過各種有趣好玩的遊戲，啟發學生科學探究的興趣。

園遊會有38個科學攤位，每個攤位主題都不同，例如國立海洋科技博物館以「鱟的保育及餌料生物」為主題，讓民眾重新認識消失在台灣海岸線的物種~鱟及餌料生物豐年蝦；國立宜蘭大學以「生蛋x熟蛋x好蛋x壞蛋」為主題，透過小遊戲在不破壞蛋的情況下，分辨生蛋或熟蛋，展示內容則是透過浮力原理，分辨新鮮與不新鮮的蛋，民眾從趣味玩樂中學習科學原理，另有闖關換獎品。