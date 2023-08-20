基隆封路超跑嘉年華釀塞車「引民怨」謝國樑：會滾動檢討
基隆市政府與民間社團合辦2天超跑嘉年華，吸引民眾參觀，但封路也導致塞車。基隆市長謝國樑今天說，嘗試新的觀光領域活動是市府的方向，這次活動結束後會滾動式檢討，希望把未來的觀光活動辦得更好。
基市府與台灣觀光旅遊聯盟總會19、20日，在基隆港東岸旅運中心舉辦超跑嘉年華活動，同時封閉臨港中正路往台北方向車道舉辦超跑直線加速動態秀，讓觀眾近距離感受超跑急駛而過的感官震撼。只是中正路南向封閉，從八斗子、正濱往市中心車流全行駛義一路造成塞車，也引發民怨。
謝國樑表示，舉辦不同類型活動可以引進更多的人來基隆遊玩，所以市府一定要努力的去嘗試做一些新的觀光領域活動，這個是市府未來的方向。超跑嘉年華結束後會滾動式檢討，希望能夠把未來的觀光活動辦得更好。
謝國樑舉例，超跑嘉年華昨天上午登場，浪漫七夕煙火秀也在昨晚綻放。有人看過煙火秀後說很棒，看了很感動，市府就會評估如果大家喜歡，明年會多辦幾場煙火秀，而且希望煙火的特色跟設計，也要跟歷年有所不一樣。
謝國樑表示，沒有事情是完美的，市府想要辦更多、更好的觀光活動，也會持續調整方向，讓活動更完善。今年暑假基隆市有很多的活動，希望能夠邀請到更多外來的遊客造訪基隆參加，享受基隆的城市生活，最重要的「留下他們的消費」，讓基隆的經濟因為這些活動，促進景氣，市況更熱絡。
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