走了沙灘車、來了獨木舟 宜蘭神秘沙灘又見違規營業

中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。由於業者未經申請就在此營業，占用國有財產署土地，且對於漁船作業造成影響，國產署已經去函縣政府通知業者說明，一旦確定違規屬實就開罰。

長達8公里南澳沙灘因為有「海蝕洞」，被網紅以「神秘沙灘」形容而爆紅，吸引沙灘車業者出租車輛讓遊客騎乘，假日上百輛次進出；5年前曾發生沙灘車被捲落大海意外，行政院在今年5月下令禁止沙灘車前往神秘沙灘，中央與地方組成聯合稽查小組取締，使這片沙灘恢復寧靜，生態也變好。

沙灘車雖然走了，卻出現獨木舟。8月周六、日出現獨木舟業者在神秘沙灘入口置放獨木舟與車輛，國產署宜蘭辦事處拍照蒐證，業者雖有營利事業登記，但占用國有沙灘地，未經申請核可在南澳沙灘營業，這些都屬於違規行為。

水域遊憩活動屬於宜蘭縣政府管轄，國產署也通知縣政府追查，國產署宜蘭辦事處主任曾健銘表示，神秘沙灘水域是陡降坡地形的斷層海岸，不定期有長浪發生，為避免遊客於神秘沙灘遊玩遭海浪或離岸流捲走，縣政府與國產署已經公告，神秘沙灘進出口禁止游泳、衝浪、露營、派對、沙灘車等活動，以免發生公安意外。

國產署說，獨木舟業者未經申請許可，擅自在神秘沙灘攬客提供獨木舟從事水域活動，且把營業用車輛停放在沙灘，未經許可使用的營利行為，恐涉及違反海岸管理法規定。