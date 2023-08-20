快訊

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走了沙灘車、來了獨木舟 宜蘭神秘沙灘又見違規營業

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後函送宜蘭縣政府追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後函送宜蘭縣政府追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供

中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。由於業者未經申請就在此營業，占用國有財產署土地，且對於漁船作業造成影響，國產署已經去函縣政府通知業者說明，一旦確定違規屬實就開罰。

長達8公里南澳沙灘因為有「海蝕洞」，被網紅以「神秘沙灘」形容而爆紅，吸引沙灘車業者出租車輛讓遊客騎乘，假日上百輛次進出；5年前曾發生沙灘車被捲落大海意外，行政院在今年5月下令禁止沙灘車前往神秘沙灘，中央與地方組成聯合稽查小組取締，使這片沙灘恢復寧靜，生態也變好。

沙灘車雖然走了，卻出現獨木舟。8月周六、日出現獨木舟業者在神秘沙灘入口置放獨木舟與車輛，國產署宜蘭辦事處拍照蒐證，業者雖有營利事業登記，但占用國有沙灘地，未經申請核可在南澳沙灘營業，這些都屬於違規行為。

水域遊憩活動屬於宜蘭縣政府管轄，國產署也通知縣政府追查，國產署宜蘭辦事處主任曾健銘表示，神秘沙灘水域是陡降坡地形的斷層海岸，不定期有長浪發生，為避免遊客於神秘沙灘遊玩遭海浪或離岸流捲走，縣政府與國產署已經公告，神秘沙灘進出口禁止游泳、衝浪、露營、派對、沙灘車等活動，以免發生公安意外。

國產署說，獨木舟業者未經申請許可，擅自在神秘沙灘攬客提供獨木舟從事水域活動，且把營業用車輛停放在沙灘，未經許可使用的營利行為，恐涉及違反海岸管理法規定。

對此，宜蘭縣政府工商旅遊處表示，依行政程序限期請業者陳述意見，再依說明陳述內容，確認若屬違法行為，可依違反發展觀光條例開罰。

中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟，與船筏補魚作業的海域重疊。圖／讀者提供
中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟，與船筏補魚作業的海域重疊。圖／讀者提供
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後送宜蘭縣政府展開追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後送宜蘭縣政府展開追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供
獨木舟活動的海域經常有船筏進出，兩者重疊，影響作業安全。圖／讀者提供
獨木舟活動的海域經常有船筏進出，兩者重疊，影響作業安全。圖／讀者提供
中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。圖／讀者提供
中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。圖／讀者提供
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後送宜蘭縣政府展開追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供
獨木舟業者把玩水設施及車輛擺放在南澳神秘沙灘，占用國有土地，國產署蒐證後送宜蘭縣政府展開追查，違法屬實就開罰。圖／讀者提供
中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。圖／讀者提供
中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。圖／讀者提供

沙灘 獨木舟 國產署

延伸閱讀

大武崙沙灘離岸流1天釀3死 宜蘭陡降灘更恐怖1天奪6命

沙灘車飆沙轉型生態導覽卡關 滿州港仔業者怒喊：給條生路

設護欄阻沙灘車遭拖離 林業署屏東分署：涉法送辦

防沙灘車進入國有林地 屏東林管處設置護欄

相關新聞

走了沙灘車、來了獨木舟 宜蘭神秘沙灘又見違規營業

中央與地方聯手稽查取締宜蘭南澳神秘沙灘的違規沙灘車，銷聲匿跡，但最近卻出現獨木舟。由於業者未經申請就在此營業，占用國有財...

基隆超跑嘉年華封路引民怨 謝國樑：結束後會檢討

基隆市政府昨天起連2天舉辦「基隆超跑嘉年華」，因封閉部分中正路，導致周邊道路塞車引發民怨。市長謝國樑今天說，活動結束後市...

謝國樑今勘查新警戒線等措施 大武崙沙灘可望重新開放

基隆市大武崙沙灘12日發生3起溺水死亡事件後封閉，基隆市長謝國樑宣布大武崙沙灘、潮境公園海域封閉到今天，同時研擬安全維護...

基隆超跑炸街 封路改道塞車

基隆市政府昨起連2天，在基隆港東岸旅運中心辦「基隆超跑嘉年華」，展示法拉利等知名跑車，並封閉中正路南下車道，「跑車炸街」...

國小足球世界盃邀請賽 花蓮東里國小奪女子組冠軍

花蓮東里國小參加2023年國小足球世界盃國際邀請賽，獲女子組冠軍，小將們載譽返鄉獲熱烈歡迎與稱讚，校長鍾佳慶說，偏鄉單一...

羅東三星合作 宜蘭有機豆漿上市

宜蘭縣大豆種植面積約200公頃，主要分布在蘇澳與三星，去年總收成約180公噸，三星地區農會與羅東鎮農會合作，在地生產、加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦