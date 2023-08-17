布農少年王晏彰高球奪冠 芥菜種會助揮出一片天

花蓮布農族少年王晏彰目前在基督教芥菜種會以樂家園接受教練指導打高爾夫，剛開始出賽成績不理想，但他毫不氣餒，今天贏得台灣科技公益盃青少年巡迴賽冠軍，揮出高球一片天。

基督教芥菜種會今天發布新聞稿指出，來自花蓮馬遠部落的王晏彰由於家庭經濟負擔沉重，國小三年級時便由伯父帶到芥菜種會的以樂家園，由照顧者教練及師母照顧就學及生活起居，並開始跟著教練打高爾夫，迄今已長達9年的時間。

芥菜種會表示，王晏彰為了改善家裡生活，在以樂家園完全捨棄手機等3C產品，每天清晨5時就起床跑步鍛鍊身體，還會幫忙教練照顧園藝花木，保持最佳視力及體力，專心跟著教練練球，希望能把球打好，回報辛苦的教練及師母。

王晏彰比賽成績，芥菜種會指出，王晏彰在2022年創下個人最低桿66桿紀錄，他從國小四年級就開始參加高球比賽，一開始的幾場比賽表現都不佳，但他毫不氣餒，反而更加努力從中摸索出贏球技巧及契機，此後逐漸成為青少年高球比賽常勝軍，參賽已超過百場，獎狀累積厚厚一疊。

芥菜種會表示，王晏彰曾向社工老師說「高爾夫就像一場人生，在你選桿的時候就像人生岔路口，要選擇對的道路，才會使你更接近成功；在救球的時候，就像人生遇到的困難，你要用什麼心態去處理，才會把風險降到最低。」這就是王晏彰打球的人生哲學，也是他可以逐步揮出高球一片天的原因。

王晏彰今天剛拿到台灣科技公益盃青少年巡迴賽冠軍，芥菜種會指出，他至今已累積上百場的比賽積分，他期待明年可以申請到美國就讀大學精進高球知識技能，希望將來成為職業選手或教練，傳承照顧者教練的助人志業。