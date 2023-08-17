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剪樹移鳥巢 基隆人憂破壞棲地

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆田寮河兩側路樹生態豐富，平時上千隻鷺科鳥類棲息，上月市府修剪路樹還移除部分鳥巢，引發民眾質疑，議員說，過度修剪破壞鳥類棲地，市長謝國樑說，市府會研究找到合適棲地，讓保育和生活找到平衡點。

田寮河因食源豐富，兩側樹木上的鷺科鳥類生態豐富，每年上半年更是繁殖季，沿岸金雞橋旁樹木枝葉過於茂盛，市府上月修剪惹議。

市議會昨在討論田寮水質整治時，多名議員認為過度修剪樹木作法不當。議員陳冠羽說，過度修前鳥會往周邊住宅移動，造成民怨，建議市府找適合棲息地。

議員張顥瀚認為，可找出與鳥類共存方式，國外常可看見很多民眾聚集的廣場，也有海鷗、鴿子聚集，市府可參考學習。

市府產業發展處長林鼎超指出，目前已暫停修剪，未來會和相關單位評估。

議員 路樹 林鼎超

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