影／比利時牧羊犬Eli身手了得 吳建興帶牠進軍IGP世界賽

訓犬比賽最高殿堂FCI IGP 世界杯（全犬種）犬運動比賽將在斯洛維尼亞舉行，超過40個國家參賽，宜蘭農家子弟吳建興與比利時牧羊犬Eli是今年台灣代表隊選手；特別的是Eli台灣出生、在地訓練養成，吳建興原本是業餘訓犬師走入專業領域，兩者絕妙搭配，有信心在這場大賽中拿下好成績。

吳建興學習訓犬6年多，是一名優秀的訓犬師，帶領3歲多的比利時牧羊犬Eli，在今年3月10日防衛犬訓練比賽拿下全國台產競賽總冠軍，首次比賽即技驚四座，9月5日代表國家前往斯洛維尼亞參加世界大賽。

吳建興表示，IGP是非常受歡迎的犬隻運動，在測試和評估訓練工作犬的能力和品格，共有3個競賽項目，包括追蹤:在指定的氣味軌跡上進行追蹤，評估其對於氣味的敏感性和追蹤能力；服從:展示基本服從命令、精確的動作和表現，與主人完成不同的訓練指示；防衛警戒:對於威脅展現高度的警戒和保護本能，如阻止犯人跳跑、押解犯人、長距離咬住犯人等完成任務。

IGP犬運動賽事對選手的門檻要求極高，再加上這項體育運動的資源較欠缺，參賽者需付出相當多的體力與財力，國產出色犬隻更是少之又少。

很多犬隻都是國外培訓後再輸入國內，Eli原本是在三峽鐶銶愛犬學校，2個月大時被吳建興發掘，一手訓練成優秀防衛犬，相當少見。吳建興是礁溪農家子弟，從業餘走入專業 訓犬師，帶領的比利時牧羊犬Eli，是由「台灣本地生產，在地的訓練養成」，兩者將代表台灣和世界各國的好手一較高下。