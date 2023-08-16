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台東關山鎮農會推出「花生米乖乖」 希望好事「發生」
台東關山鎮農會自2016年推出「關山米乖乖」大受好評，奶油椰子和五香2種口味銷售至今，已賣出40萬箱，即日起關山鎮農會再推出經典「花生」口味，希望好事「發生」。
關山鎮農會總幹事邱美玲指出，關山鎮農會選擇以「關山米」取代原產品所使用的玉米粉作為原料來源，吃的時候散發出特殊的米香口味，讓「關山米乖乖」至今持續熱銷。
她說，關山生產的稻米品質受到好評，但農會不只要協助農民銷售關山米，也希望有機會能將關山米和食品完美結合，推出更多以關山米多元豐富的產品出來，給消費者選擇。
「花生」有許多賣場仍未上架，出現不少民眾都是整箱整箱購買，來自台北的黃先生說，乖乖商標名稱就相當吉利，現在有多了花生口味，當然希望好事發生，吉上加吉。
關山鎮農會表示，不僅米乖乖，也已陸續推出包括關山米果、米太郎丸子、關山米冰淇淋、關山鎮農會古釀醬油、關山水果醋、米香堅果酥和日前推出的「關山米脆加」等產品。
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