部落反對替代道 台東縣府：持續溝通

省道台11線台東富岡至富山段假日交通易壅塞，縣府爭取1.9億新闢替代道路東44線，因加路蘭部落族人反對告終，東海岸民代及居民昨赴縣府陳情，指救護車通行要搶時間，孩子上學也受影響，請縣府勿放棄闢路，縣長饒慶鈴表示持續溝通。加路蘭部落領袖哈匿則指，道路一開「白天有飛機、晚上有重機」，老少都不安全，部落不希望平靜生活受干擾。

富岡至富山段是單線車道，假日都蘭至市區短短20分鐘路程常塞車2小時，縣府爭取近2億經費計畫新闢替代道路東44線，北起加路蘭、南接台11乙線石川，總長5.75公里，全線以舊省道路廊為主，不過計畫未獲部落同意，縣府本月10日宣告終止。

議員楊招信、林東滿、許進榮及東河、成功、長濱三鄉鎮代表、村里長昨到縣府陳情，指經費得來不易，鄰近聚落2.7萬居民需要這條路，不樂見少數人否決而放棄，盼加路蘭族人有同理心。東河鄉隆昌村長周明義等人說，塞車影響救護車通行，「少幾分鐘少一個生命」，小孩外出求學也常因塞車受影響，此案也有加路蘭族人支持，質疑部落會議出席者是否混雜外來住民。

縣長饒慶鈴說闢路計畫需互相包容，將向中央說明地方意見，期待東44線有機會重啟，將要求各局處嚴謹查核部落會議出席者身分。