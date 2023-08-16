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台東傳代燒南投垃圾 民代跳腳

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東焚化廠內二座焚化爐單日最大焚燒量為300公噸，目前仍在試運轉階段。本報資料照片
台東焚化廠內二座焚化爐單日最大焚燒量為300公噸，目前仍在試運轉階段。本報資料照片

南投縣透過環保署協調請求台東縣代燒垃圾，台東縣議會本月28日將開臨時會討論，消息曝光，民進黨議員及立委砲火猛烈，質疑縣長饒慶鈴承諾不代燒外縣市垃圾，應貫徹承諾；縣府表示，並未同意代燒南投垃圾，未獲議會同意前，不會協助外縣市處理垃圾。

環保署日前行文台東縣府，指南投縣無焚化爐，垃圾堆積嚴重，專案協助處理南投垃圾；台東縣新設焚化廠二爐單日最多可處理300公噸，台東單日垃圾量約120公噸，目前試運轉期間，依據契約內容，最大量處理量為217公噸，每日尚有83公噸餘額。

民進黨議員黃治維表示，台東垃圾量僅100多公噸，焚化爐啟用之初就有人擔心垃圾量不足，當時議會附帶決議，須先取得議會同意才會收，焚化爐剛啟用穩定度不夠，也沒有固化設備或底渣掩埋場，應先處理好自己的垃圾再說。

立委劉櫂豪不滿說，行政院環保署函請台東縣政府代燒垃圾，僅公文函轉詢問地方政府意願，無從命令也無法命令台東縣政府，就算中央直接命令，他也會與反對鄉親站在一起，堅決抗拒。

綠營民代砲聲隆隆，國民黨籍議長吳秀華說，焚化廠啟用有附帶條件，若要收外縣市垃圾須經議會同意，她認為以燒台東垃圾為優先，不過議會採多數決，尊重議會最終決議。

環保局說明，縣府未同意代燒南投縣垃圾，不過環保署對全國廢棄物處理有調度權限，縣府才提案請議員審議，未獲議會同意前，不會協助外縣市處理垃圾。

台東縣府說明，台東焚化廠未啟用前，過去13年垃圾都委託外縣市處理，現有能力自主處理，環保署希望處理量能若充足，協助外縣市緩解垃圾危機。

台東 環保署 南投

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