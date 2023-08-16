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19到22日 南方澳大橋化身鵲橋

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭南方澳跨港大橋通車後，將第一次「封橋」舉辦七夕情人節活動，整座大橋將變成浪漫的「鵲橋」，19日至22日晚上讓遊客上橋遠眺夜景。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳跨港大橋通車後，將第一次「封橋」舉辦七夕情人節活動，整座大橋將變成浪漫的「鵲橋」，19日至22日晚上讓遊客上橋遠眺夜景。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭南方澳跨港大橋去年12月18日通車後將首度「封橋」，縣府相中舉辦七夕情人節，大橋兩端引道布置「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」裝置藝術門，把跨港大橋裝點成「鵲橋」，8月19日至22日晚上讓遊客及有情人攜手上橋遠眺夜景，橋邊廣場不同主題的音樂會，營造浪漫氛圍。

南方澳大橋2019年10月1日發生斷橋，重建後於去年12月18日通車，橋長796公尺，以當地特產鯖魚為設計意象，夜間藝術光雕，同時也有人行觀景平台，跨港大橋串連南方澳南北兩地，與港區道路形成環狀路廊。

縣政府8月19日至22日舉辦七夕情人節，決定把跨港大橋變成一座大鵲橋，光影綴飾橋體，橋的兩端引道各矗立「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」高約8公尺裝置藝術門，噶瑪蘭公主頭上配戴飄逸髮飾，龜將軍癡情深盼公主。

19日晚上6點半鵲橋點燈，現場吊掛大型月亮，空中表演牛郎、織女傳說，點燈後由縣長帶領啟動鵲橋，贈送玫瑰花；鵲橋每隔30分鐘上演燈光秀，為兼顧白天效果，特別使用導光膜及紗網布材質，白天也可拍照打卡，呈現不同光環境。

漁港周邊廣場主題音樂會，19日是流行音樂會，邀請MIUSA 、 LEE 力、 G.O.F 、 FEniX輪番上陣；20日星光音樂會，請到明馬丁、張若凡、同根生、尋人啟事、曾佩慈等人；21日民歌音樂會，找回葉佳修、于台煙、王海玲等民歌手；22日鄉土音樂會，由脆樂團開場，蔡佳麟、翁鈺鈞、喬幼獻唱鄉土名曲。

提醒民眾這兩天進行裝置燈飾，交通管制，4天活動期間晚上6點到12點，禁止車輛通行跨港大橋，居民憑車輛通行證進出南方澳地區。

音樂會 港大 噶瑪蘭

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