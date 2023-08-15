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七星潭易溺水當地人籲勿下水 花蓮鳳林辦百鬼夜行吸睛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮客家庄鳳林鎮百鬼夜行祭今年改為百鬼拚桌宴，在地餐飲業者煮出10道佳餚，邀請遊客共享鳳林美食。本報資料照
花蓮客家庄鳳林鎮百鬼夜行祭今年改為百鬼拚桌宴，在地餐飲業者煮出10道佳餚，邀請遊客共享鳳林美食。本報資料照

花蓮七星潭海底下有陡降地形易形成暗流，過去常發生溺水意外。本報資料照
花蓮七星潭海底下有陡降地形易形成暗流，過去常發生溺水意外。本報資料照

今天半夜鬼門開花蓮雖然沒有特別的民俗活動，仍有幾個地點居民口耳相傳很陰森，像是花蓮市的菁華橋曾有人跳河或自縊，不過公所用心建設已改善很多；七星潭因有陡降地形與暗流等，容易發生溺水意外。鳳林鎮北林三村社區更在暑假裝扮鬼遊行、辦桌，用特別的方式吸引大家關心在地文化。

鄰近美崙溪出海口的菁華橋，原本是水泥橋，26年前重新改建為有22條鋼索的鋼拱橋。過去有人選擇在橋上選擇結束生命，溪流北岸又有樹林，令人感到陰森，從此菁華橋「很陰」的印象留在花蓮人心中。

為改善菁華橋的安全與形象，花蓮市公所過去爭取花東地區永續發展基金，辦理「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，獲核定1千萬元補助整修橋梁，讓菁華橋風華再現。

花蓮知名景點七星潭有壯麗的山海景觀，湛藍海水吸引人玩水，不過海底下有陡降地形易形成暗流，有時浪一打來人失去重心就被捲走，過去曾發生不少溺水意外。尤其在農曆7月更有抓交替的傳聞，當地人都告誡遊客，「七星潭很美，也很危險，不要離海水太近，用欣賞的就好」。而縣府也禁止在七星潭進行任何海上活動。

儘管農曆7月有很多禁忌，鳳林鎮北林三村社區反其道而行，11年前舉辦「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」，在農曆7月鬼門開的首個周六，邀請居民與遊客扮成鬼踩街，盼藉此喚醒大家對於北林日本移民村與菸樓文化的重視。今年改為百鬼拚桌宴，邀請大家享用鳳林在地美食。

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花蓮縣鳳林鎮過去舉辦百鬼夜行祭，年輕的大學生上街扮鬼遊行。本報資料照
花蓮縣鳳林鎮過去舉辦百鬼夜行祭，年輕的大學生上街扮鬼遊行。本報資料照
花蓮市公所曾獲花東基金1000萬元補助，更新菁華橋鋼件、欄杆等。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所曾獲花東基金1000萬元補助，更新菁華橋鋼件、欄杆等。圖／花蓮市公所提供

花蓮 鬼門開 溺水

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