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宜蘭通勤月票750元、1800元18日開放預購 可以在這裡買

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
通勤月票8月18日起開放實體卡預購，包括悠遊卡、一卡通（iPass）、愛金卡（icash2）都可以購買。記者戴永華／翻攝
通勤月票8月18日起開放實體卡預購，包括悠遊卡、一卡通（iPass）、愛金卡（icash2）都可以購買。記者戴永華／翻攝

宜蘭縣境內通勤月票750元方案及跨區的1800元方案，將8月18日開放預購，縣府交通處今天在縣務會議表示，持悠遊卡、一卡通、愛金卡的民眾可先參加預購，8月28日啟用，若要使用中央發行的通勤月票卡（TPASS），要等到10月中旬後才能購買。

750元方案，民眾可以無限次搭乘縣內市區公車、無限次搭乘台鐵「漢本至石城」段；1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道5號客運、北宜台鐵「漢本至鶯歌」段，公路總局8月10日核定這兩個方案並函發給縣政府。

縣政府表示，這兩個方案都有涉及台鐵運具，但因台鐵的設備尚在建置中，民眾即使最近購買通勤月票，尚無法使用這部分，台鐵預計10月才會整合提供服務。

8月18日起開放實體卡預購，包括悠遊卡、一卡通（iPass）、愛金卡（icash2），購票地點在宜蘭、礁溪或羅東轉運站，北宜路廊國道客運業者售票櫃檯；1800方案另外還可以在台北、市府、南港、板橋轉運站及捷運科技大樓站購買。購買的通勤月票啟用後，有效搭乘期限為30天，用戶僅能在規定的時間及區域內搭乘。

另外還有2300方案，該方案可以無限次搭乘縣內市區公車、國道5號客運、台鐵「漢本至鶯歌」段、雙北捷運、公車，YouBike前30分鐘免費。縣政府表示，這部分要配合台鐵與雙北運具系統作業期程，預計10月中旬上路。

通勤月票18日預購、28日啟用，購票地點在宜蘭、礁溪或羅東轉運站，北宜路廊國道客運業者售票櫃檯等地。記者戴永華／攝影
通勤月票18日預購、28日啟用，購票地點在宜蘭、礁溪或羅東轉運站，北宜路廊國道客運業者售票櫃檯等地。記者戴永華／攝影

台鐵 公車 一卡通

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