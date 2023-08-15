快訊

用變頻電費仍噴上萬！冷氣師傅說真相：定期做一事比換新有效

11歲寶可夢世界冠軍遭酸「能推甄嗎」？內行人氣得反擊：可賺你幾輩子的錢了

DJ SODA音樂節遭多人襲胸被強抱 主辦單位抓犯人要提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火車站街舞場地她批政治性騷 謝國樑：民進黨百般杯葛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑回應，過去8年來林市府沒法做到，現在市府找到地方，民進黨就百般杯葛。記者游明煌／攝影
謝國樑回應，過去8年來林市府沒法做到，現在市府找到地方，民進黨就百般杯葛。記者游明煌／攝影

針對基隆市政府日前宣布已與台鐵商討將開放火車站南站廣場給青少年跳街舞，民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今天批評，市府事先沒有與台鐵接洽，卻直接發布消息，有如「政治性騷擾」。謝國樑回應，過去8年來林市府沒法做到，現在市府找到地方，民進黨就百般杯葛。

鄭文婷今天拿出台鐵回覆公文召開記者會指出，台鐵局事前發文給市府說明：「合作規畫街舞空間活化一案，本局未曾接獲相關規劃資訊」，鄭文婷質疑市政府要如何活化空間？這根本是政治上的性騷擾。

鄭文婷說，謝市長要勇於承擔責任，施政不是開玩笑，很多事情責任歸屬、使用權限要分清楚，如果學生在南站跳街舞發生意外，謝市長是不是又要把責任推給台鐵，要市政府努力把事情做好，把權責分清楚才是為政之道。

議員施偉政表示，南站跳街舞市府沒有完整規畫，如何活化，不要只用感性態度，呼嚨市民。

議員吳驊珈說，台鐵局的公文是8月8日發出，而市府記者會是在8月9日，證明市府明知台鐵局未獲溝通，卻執意召開記者會。

謝國樑回應指出，為基隆青少年朋友找街舞和青年次文化的聚落，過去8年來市府都沒有辦法做得到，現在市府找到一個地方後，民進黨就百般杯葛。

謝國樑說，他剛剛和立委洪孟楷通完電話，洪立委確認已親自和台鐵局杜局長通過電話，討論如何租用或認養，基隆火車站南站在前市府時間，是長期街友聚集而市府束手無策的地方。

謝國樑表示，市府把這個地方認養好，已做到過去8年林市府沒有做好的地方，鄭議員選舉到了，就一直杯葛與無端放矢，應該思考的是為她當議員時沒有為年輕做到？無端用政治性騷擾形容，不值得他回應。

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷（中）批評，市府事先沒有與台鐵接洽，卻直接發布消息，有如「政治性騷擾」。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市立委參選人鄭文婷（中）批評，市府事先沒有與台鐵接洽，卻直接發布消息，有如「政治性騷擾」。記者游明煌／攝影

台鐵 街舞 鄭文婷

延伸閱讀

大武崙沙灘3死後 謝國樑：越警戒線處罰機制一定做

北觀處：大武崙沙灘管理機關為基隆市府

大武崙沙灘釀3死 謝國樑坦言下午3點緊急封閉沙灘是較正確作法

影／大武崙沙灘一天3死議員關切 謝國樑議場落淚說不出話

相關新聞

基隆老大公廟今晚「起燈腳」 3千普渡公燈揭中元祭序幕

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，為期1個月的傳統祭儀與科典將展開，今天晚上12時將進行開燈夜「起燈腳」儀式，11點40...

花東快市區建交流道 花蓮人憂塞車

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局昨天在花蓮縣政府舉辦最後一場說明會，現場聚集約300人。公總規畫在花蓮市與吉安鄉轄內...

火車站街舞場地她批政治性騷 謝國樑：民進黨百般杯葛

針對基隆市政府日前宣布已與台鐵商討將開放火車站南站廣場給青少年跳街舞，民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今天批評，市府事先沒有...

政大書城花蓮店不關了！月底前買書送咖啡或甜點兌換券

上月傳出政大書城花蓮店將於8月31日停業，令各界感到不捨，不過今天花蓮店在臉書公告，經過眾多讀者的鼓勵，也與上游供應商取...

大武崙沙灘3死後 謝國樑：越警戒線處罰機制一定做

基隆市外木山大武崙沙灘海域發生一日3死溺水意外後，市政府昨與交通部觀光局北觀處開會，釐清沙灘是市府管理，但海域是北觀處。...

星光音樂會+浪漫情人節 南方澳登場

蘭陽平原入秋後星空非常美，宜蘭縣政府延續去年頗受好評的賞星樂目音樂會，今年續辦星光滿天音樂會，並與宜蘭情人節活動結合，選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦