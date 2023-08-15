火車站街舞場地她批政治性騷 謝國樑：民進黨百般杯葛

針對基隆市政府日前宣布已與台鐵商討將開放火車站南站廣場給青少年跳街舞，民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今天批評，市府事先沒有與台鐵接洽，卻直接發布消息，有如「政治性騷擾」。謝國樑回應，過去8年來林市府沒法做到，現在市府找到地方，民進黨就百般杯葛。

鄭文婷今天拿出台鐵回覆公文召開記者會指出，台鐵局事前發文給市府說明：「合作規畫街舞空間活化一案，本局未曾接獲相關規劃資訊」，鄭文婷質疑市政府要如何活化空間？這根本是政治上的性騷擾。

鄭文婷說，謝市長要勇於承擔責任，施政不是開玩笑，很多事情責任歸屬、使用權限要分清楚，如果學生在南站跳街舞發生意外，謝市長是不是又要把責任推給台鐵，要市政府努力把事情做好，把權責分清楚才是為政之道。

議員施偉政表示，南站跳街舞市府沒有完整規畫，如何活化，不要只用感性態度，呼嚨市民。

議員吳驊珈說，台鐵局的公文是8月8日發出，而市府記者會是在8月9日，證明市府明知台鐵局未獲溝通，卻執意召開記者會。

謝國樑回應指出，為基隆青少年朋友找街舞和青年次文化的聚落，過去8年來市府都沒有辦法做得到，現在市府找到一個地方後，民進黨就百般杯葛。

謝國樑說，他剛剛和立委洪孟楷通完電話，洪立委確認已親自和台鐵局杜局長通過電話，討論如何租用或認養，基隆火車站南站在前市府時間，是長期街友聚集而市府束手無策的地方。