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花東快市區建交流道 花蓮人憂塞車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
公路總局昨在花蓮縣府舉辦花東快計畫說明會，吸引各界人士到場交流意見。記者王思慧／攝影
公路總局昨在花蓮縣府舉辦花東快計畫說明會，吸引各界人士到場交流意見。記者王思慧／攝影

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局昨天在花蓮縣政府舉辦最後一場說明會，現場聚集約300人。公總規畫在花蓮市與吉安鄉轄內車多路段各設交流道，由於2地區是全縣人口最密集處，許多民眾擔心交通大打結，建議減少交流道並設在蛋白區，公總允諾彙集意見後審慎評估。

記者王思慧／攝影
記者王思慧／攝影
花東快計畫路線從花蓮崇德到台東市區，全長約173.7公里，經費估2300億元。公路總局陸續到新城、鳳林、光復及玉里等鄉鎮舉辦說明會。昨天在花蓮縣政府大禮堂的花東快計畫說明會，包括立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣議員、公所、代表及村里長等各界人士到場，交流意見。

由於花東快規畫在市區中山路與建國路設置鑽石型交流道，但這兩條道路平時車輛很多，不少民眾擔憂尖峰時段塞車，希望能減少設置交流道、或改設在蛋白區；另外，部分路段要與中央路、台9線共線，也有人擔心交通會打結；更有民眾希望花東快盡速動工，有一條安全回家的路。

傅崐萁表示，花東快以高架方式減少與原有道路共線，也避免土地徵收、噪音擾民等，同時盡量不打隧道，降低對環境影響。完工後遊子或遊客開車來花東，可透過國5、蘇花改、蘇花安再銜接花東快，減少車程時間。如今工程原物料調漲，現在不蓋，以後不知道要花費多少時間與金錢，會全力推動花東快。

公路總局第四養護工程處長林文雄說，大家的意見都會蒐集起來，請顧問公司團隊作為參考，並納入可行性評估期末報告。

另外，蘇花安計畫路線目前剩花蓮和平到和中2個部落，待辦理諮商同意投票，其中和平克尼布部落諮商同意投票流會，傅崐萁表示，近日會與部落溝通協調，也盡快啟動蘇花安。

花東快 花蓮 傅崐萁

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