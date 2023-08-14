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基隆市愛一路出現另類「天坑」 可以透視下方旭川河

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供
基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供

基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河。市府工務處封閉部分路面施工修復，預計9月底完工。施工期間愛一路僅開放1線車道通行，工務處提醒用路人注意路況，減速慢行

工務處表示，愛一路部分車道與旭川河頂板共構，近幾年因為愛一路周邊橋梁重建等工程較多，大型工程車行駛更為頻繁，或許因此造成頂板毀損，今天出現坑洞。

市府在接獲民眾通報愛一路在忠二路口有坑洞，先由警一分局封閉坑洞路段，並派員指揮交通。工務處人員隨後到場勘查，發現旭川河頂板破損，立即著手搶修，施期期間愛一路仍開放1線車道通行。

工務處表示，經過勘查確認旭川河頂板有兩處需要修繕，工程將採用鋼梁支撐與覆工蓋板工法施作，力求加速施工及縮短養護期程。這次施工除修復旭川河頂板，也將派人巡查道路下方的旭川河，適時安排維護作業。

工務處預估包含混凝土養護時間，愛一路搶修工程將在9月30日完工，恢復正常行車。提醒施工期間行駛愛一路的用路人，務必減速慢行，並配合現場交通維護人員指揮，確保行車安全。

基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供
基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供
基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供
基隆市愛一路今天出現坑洞，下面就是旭川河，市府工務處封閉部分車道搶修。圖／基市府提供

車道 慢行

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