阿美族語復振者吳明義告別式 徐榛蔚頒贈表揚狀

長年推動阿美族族語傳承及復振的吳明義Namoh Rata辭世，享壽89歲，公祭告別儀式今天在花蓮市立殯儀館舉行，縣長徐榛蔚頒贈表揚狀，感謝吳明義畢生傳承阿美族文化的無私奉獻。

生於花蓮玉里高寮部落的吳明義Namoh Rata，生平經歷過日本及國民政府的教育系統，並在1997年獲得美國R.S, St. Charles University博士學位；曾在玉山神學院擔任教授與院長職，在國立東華大學原住民民族學院傳授阿美族語言及文化。

為了表彰吳明義Namoh Rata在傳承、記錄阿美族語言與文化知識上的貢獻，世界原住民族大學於2019年7月30日頒授原住民族傳統知識教育榮譽博士學位；他也在慈濟大學人類發展系擔任客座教授，培養了許多投入原住民族知識教育與記錄的人才。

花蓮縣政府表示，吳明義Namoh Rata將畢生對阿美族語言的認識書寫成1本厚達上千頁、記錄超過3萬字的辭典，成為許多阿美族語的學習者和教學者仰賴的寶典，同時也藉此勉勵許多原住民族傳統知識建構的參與者及學習者，這對原住民族而言是一個莫大榮耀，更令所有阿美族感到自豪；他在民族知識及教學上的貢獻，為眾人所景仰。

徐榛蔚指出，原住民族語言面臨瀕危處境，只是程度各有不同，原住民族文化能真正傳承關鍵因素就是語言，推崇吳明義Namoh Rata畢生為阿美語言復振、推廣、傳承，更因此凝聚了深厚的文化價值，期許這些珍貴的語言文化傳承給後代，並在教育及文化保存的領域得以廣泛運用。