北觀處：大武崙沙灘管理機關為基隆市府

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天表示，風景區範圍調整時，經協商基隆市府僅將湖海灣、情人湖公園及和平島公園移交給北觀處接管，大武崙沙灘土地管理機關為基隆市府。

基隆市議會上午召開臨時會，基隆市長謝國樑在開議前接受媒體聯訪，記者詢問，是否考慮將大武崙沙灘交給北觀處管轄。

謝國樑說，北觀處在這起事件是否有責任，也是市府要釐清的一部分，現階段先緊急重新規劃並把安全管理做到最好，他昨天提到，沒有商業模式大武崙沙灘海域的安全一定會「降級」，和平島公園因委外經營，過去5年無人溺斃，市府會學習和平島公園管理經驗，設法讓管理工作做到更好。

謝國樑表示，到目前為止，觀光局或北觀處並未派員與市府接洽或關心這起事件，如果北觀處願意對這起事件表達關心「我覺得我們會好過一點」，只能說市府會把自身的工作做到讓民眾安心前提下，才會開放大武崙沙灘海域。

北觀處副處長游麗玉表示，基隆市府於國家風景區範圍調整時，經協商市府僅將湖海灣、情人湖公園及和平島公園3處據點的土地及設施移交給北觀處接管，其餘據點仍由市府持續經營管理。

游麗玉說，考量外木山廊帶、外木山漁港至湖海灣之間（含大武崙沙灘）與情人湖及湖海灣同屬一遊憩帶，納入國家風景區範圍，由北觀處就觀光行銷方面結合市府整體推廣，但仍由市府經營管理。

游麗玉說，北觀處另於民國104年6月18日邀集市府勘查，雙方確認大武崙沙灘屬市府經管，並由市府妥善維護戲水遊客安全，所以大武崙沙灘土地管理機關為市府，且有委託基隆水上救生安全協會協助救難事宜。

游麗玉表示，事發後，北觀處除積極與市府觀光及城市行銷處聯繫外，謝國樑昨天前往現勘時，由和平島地質公園廠商代表黃偉傑至現場經驗分享，協助市府針對大武崙沙灘水域安全檢討，北觀處並向市府觀銷處表達現場告示牌可配合市府實際經管需要而調整。