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南迴鐵路雙軌化可行性研究將完成 劉櫂豪促增量能

中央社／ 台東縣14日電

「西部高鐵、東部快鐵」交通政策，交通部2020年4月啟動南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫可行性研究，預計9月完成；立委劉櫂豪盼加速改善台東鐵路運輸量能，均衡區域發展。

劉櫂豪今天透過新聞稿表示，從2012年即督促交通部加速辦理台東鐵路建設，2014年完成花東鐵路電氣化後，南迴鐵路電氣化計畫於2014年11月動工，2019年12月完工通車。

另外，也爭取花東鐵路全線雙軌化工程，於2023年4月正式動工；推動南迴鐵路沿線車站改善計畫，目前屏東境內內獅至南州車站美學工程已於2023年7月決標，台東境內康樂至大武車站美學工程目前辦理發包作業中。

劉櫂豪督促交通部儘速完成台東境內鐵路電氣化及雙軌化的最後里程，因此推動交通部啟動南迴鐵路雙軌化計畫可行性評估作業。

劉櫂豪說明，交通部鐵道局於鐵道發展基金編列預算辦理「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫」可行性研究案，並於2021年9月決標委託研究案；鐵道局於2022年12月將可行性研究提報交通部審查會議時，審查會決議將「南迴鐵路雙軌化暨提速計畫」可行性研究，調整為「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」，並因應地方政府要求，納入枋寮車站高架化納入研究評估。

鐵道局並於2023年5月再報交通部可行性研究案，並依審查決議辦理修正計畫，預計今年9月可完成南迴鐵路瓶頸路段雙軌化可行性研究案。

劉櫂豪盼能儘速啟動南迴鐵路雙軌化計畫，以期能改善台東地區整體鐵路運輸量能，促進區域的均衡發展。

交通部 台東 劉櫂豪

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