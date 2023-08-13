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台東擁有全台最長海岸線 僅杉原海水浴場有救生員
基隆大武崙海域接連發生3起溺斃事故，台東縣海岸線長達176公里，廣大海域管理引發外界關注。主管機關指出，杉原海水浴場夏天（4月至9月）戲水會配置救生員，其他地區則是開放性海域，無論是衝浪、浮潛或SUP等海上活動皆採自主管理模式，須有合法業者帶領，遊客下水也要衡量自身條件。
包含離島在內，台東海岸主要劃分成縣府管轄的觀光海水浴場及國家風景區東部管理處管轄範圍。交觀處長江慧卿指出，台東海岸線很長，無法在各地配置救生員，杉原海水浴場是縣府公告的遊憩景點，每年4月至9月是戲水時節，安排救生員在場關注遊客安全。
台11縣北起花蓮溪口，南迄小野柳風景特定區，長達168公里的海岸線由東管處管轄。東管處指出，花蓮磯崎海水浴場有分區管理，主要分成動力區及非動力區，台東杉原海水浴場原本也採分區限制，後經地方討論後取消，移交台東縣府管理。
東管處指出，東海岸以礁岩為主，沙灘不多，基於「向海致敬」的親水政策，開放水上活動自主管理，若發布海域警戒，海巡署人員會協助勸導遊客。
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