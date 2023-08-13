影／3年半前情定和平島公園 香港情侶飛基隆辦婚禮

基隆市和平島公園有豐富的地質景觀、海水泳池、向海步道、眺望基隆嶼的「等嶼亭」、十大奇岩等，3年半前，來自香港的鍾先生和黎小姐來台旅遊，情定和平島公園。昨天這對新人回到和平島公園辦婚禮圓夢。

昨天下午和平島公園布置得很溫馨，就像婚禮宴客餐廳，不過，周邊的布景是大自然的奇岩怪石，還有無敵的海景，海風徐徐地吹，洋溢著浪漫的氣氛。新人的父母、親友也組團來基隆參加婚禮兼旅遊，議長童子瑋也來見證。

和平島公園經營業者宏岳國際董事總經理黃偉傑說，和平島公園特殊地質景觀很迷人，平時就是打卡熱點，因為有美麗的海水泳池、天使向海步道、可眺望基隆嶼的「等嶼亭」，都是IG打卡熱點。

「步道真的很美，尤其露天的海水游泳池那裡。」黎小姐說，選擇來基隆辦婚禮，除了美景很浪漫，還有一點是她覺得台灣社會兩性平權及性暴力議題，正好是她讀博士的論文研究的主題，因此決定研究台灣，也愛上基隆。

鍾先生則表示，這裡真的很美，就和老婆來這舉辦婚禮，是因3年半前來到基隆旅遊，原本計畫在和平島公園停留2小時，但最後待了1整天，在這裡定情。