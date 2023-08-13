七堵親子館漏水 基隆擬修繕

基隆七堵舊區公所建物1樓目前為家庭福利服務中心暖七館、2樓是七堵親子館，民眾反映建物老舊、牆面斑駁，還有漏水等問題，議員指使用率不高，已爭取287萬元經費改善，盼活化利用。社會處表示，將進行修繕計畫。

議員曾怡芳說，此處鄰近傳統市場人潮非常多，使用率不高，但很少有人注意到這，主因是建物老舊，應思考未來如何改善空間利用。

曾怡芳建議，建物後方的大片露天空間，希望透過修繕，鋪設排水性人工草皮與咖啡廳風情的環境，讓孩子在親子館玩的開心的同時，父母、長輩也能有舒適的空間放鬆。

曾怡芳說，中心建物的拉皮與防漏水工程，也可讓辛苦的社工在更舒適的環境中辦公、服務市民。

議長童子瑋表示，此處鄰近火車站、七堵慶濟宮、菜市場、國小，未來也將比鄰基隆捷運與社會住宅，卻因建物老舊、牆面斑駁等問題，知名度與使用率都還有「成長空間」，建物內部也有漏水待修繕。

童子瑋指出，他與曾怡芳共同爭取經費287萬元改造修繕，希望活化建物，服務更多更廣泛的市民，七堵是基隆工商發展的副都心，正一步步改造中，串連舊有市鎮紋理、新交通線與未來的社宅小家庭需求，讓七堵的移居性達到質的提升。

市府社會處社工科督導林容瑋說，先前有申請中央補助款進行耐震補強及修繕工程，因基隆經常下雨，老舊問題多，要長期維護修繕。目前已有規畫修繕計畫，進行整體改善。