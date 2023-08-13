聽新聞
test
0:00 / 0:00

七堵親子館漏水 基隆擬修繕

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆七堵舊區公所建物1樓目前為家庭福利服務中心暖七館、2樓是七堵親子館，民眾反映建物老舊、牆面斑駁，還有漏水等問題，議員指使用率不高，已爭取287萬元經費改善，盼活化利用。社會處表示，將進行修繕計畫。

議員曾怡芳說，此處鄰近傳統市場人潮非常多，使用率不高，但很少有人注意到這，主因是建物老舊，應思考未來如何改善空間利用。

曾怡芳建議，建物後方的大片露天空間，希望透過修繕，鋪設排水性人工草皮與咖啡廳風情的環境，讓孩子在親子館玩的開心的同時，父母、長輩也能有舒適的空間放鬆。

曾怡芳說，中心建物的拉皮與防漏水工程，也可讓辛苦的社工在更舒適的環境中辦公、服務市民。

議長童子瑋表示，此處鄰近火車站、七堵慶濟宮、菜市場、國小，未來也將比鄰基隆捷運與社會住宅，卻因建物老舊、牆面斑駁等問題，知名度與使用率都還有「成長空間」，建物內部也有漏水待修繕。

童子瑋指出，他與曾怡芳共同爭取經費287萬元改造修繕，希望活化建物，服務更多更廣泛的市民，七堵是基隆工商發展的副都心，正一步步改造中，串連舊有市鎮紋理、新交通線與未來的社宅小家庭需求，讓七堵的移居性達到質的提升。

市府社會處社工科督導林容瑋說，先前有申請中央補助款進行耐震補強及修繕工程，因基隆經常下雨，老舊問題多，要長期維護修繕。目前已有規畫修繕計畫，進行整體改善。

基隆捷運 漏水 親子

延伸閱讀

外木山20艘漁船海上壯觀遶境 祈漁獲滿艙

PLG／睽違多年！基隆迎來職籃賽事 高雄鋼鐵人熱身賽10月開打

鷄籠中元祭8/29放水燈 張逸軍領軍舞出好願在人間

基隆這處人行道長期不友善 議長會勘都絆倒

相關新聞

通勤月票延宕 宜縣府：20日前預購

宜蘭通勤月票1800、750二方案原預計8月中旬上路，時間將近，議員批評縣府仍無消息，上路日期恐怕延宕，請盡快加速；縣府...

太魯閣白楊步道 15日重新開放

太魯閣國家公園內的白楊步道去年底因大量土石崩塌，後半段步道、包括受歡迎的水簾洞封閉至今。太管處維修設施並持續監測，評估風...

七堵親子館漏水 基隆擬修繕

基隆七堵舊區公所建物1樓目前為家庭福利服務中心暖七館、2樓是七堵親子館，民眾反映建物老舊、牆面斑駁，還有漏水等問題，議員...

外木山海上遶境 漁民祈求平安

基隆外木山協安宮池府王爺海上遶境是西海岸盛事，昨20艘漁船伴駕王爺浩浩蕩蕩出海巡禮，十分壯觀，漁民祈求合境平安，漁獲滿艙...

宜蘭鐵腕禁神祕沙灘 花蓮業者擬自救

交通部今年5月訂定沙灘車管理指引，宜蘭、花蓮2縣陸續發布禁令並嚴格取締，其中宜蘭神祕沙灘幾已禁絕，業者轉移到東澳營業。花...

台東均壽少3.38歲 縣府：逐年縮小

內政部公布去年國人平均壽命79.84歲，台東縣76.46歲，名列全國最低。縣府衛生局表示，台東以意外事故、疾病醫療等整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦