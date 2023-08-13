聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣白楊步道 15日重新開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

太魯閣國家公園內的白楊步道去年底因大量土石崩塌，後半段步道、包括受歡迎的水簾洞封閉至今。太管處維修設施並持續監測，評估風險已降低，15日起重新開放，但白楊瀑布下方觀景平台及吊橋仍有安全疑慮，暫不開放。

鄰近天祥的白楊步道全長2100公尺，是1980年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，太魯閣國家公園1986年成立，將這段施工道路整建後，路徑大致平坦，是適合各年齡層造訪的景觀型步道，沿途峽谷急流、豐富生態是特色，步道底的水簾洞，山泉從隧道頂岩壁含水層傾洩而下，特殊景觀吸引不少遊客。

太管處表示，白楊瀑布上方邊坡於去年11月11日深夜發生大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台部分設施損毀，考量遊客安全，僅開放前半段，並進行設施維修。

林業署花蓮分署也委託專業團隊調查評估，發現崩塌下來的岩屑堆積在河道內，形成天然壩體，可能影響到瀑布下方觀景平台及步道遊客的安全。

分署持續數個月對坍方區域監測，近日發現坍方地河道土砂部分流失，沒有形成堰塞湖；太管處也邀地質及土木工程專業人員現勘，評估風險已降低，決定15日起開放，但瀑布下方觀景平台及吊橋持續封閉。

太管處表示，白楊步道全段恢復開放後，民眾可沿步道飽覽峽谷及瀑布景致，也可一路走到水簾洞。目前水簾洞外已新建公廁，瀑布下方的水泥版橋護欄也增設防護網及警告牌示。

太魯閣國家公園 吊橋 崩塌

延伸閱讀

風險降低解除管制 太魯閣白楊步道15日起重新開放

南韓建築工地傳崩塌意外！2工人慘遭活埋、5人受傷

影／台14線埔霧公路再現崩塌大喊「山崩」 車輛驚險逃離

影／卡努雨量充沛！睽違3年阿里山「蟲蟲山」限時飛瀑布再現

相關新聞

通勤月票延宕 宜縣府：20日前預購

宜蘭通勤月票1800、750二方案原預計8月中旬上路，時間將近，議員批評縣府仍無消息，上路日期恐怕延宕，請盡快加速；縣府...

太魯閣白楊步道 15日重新開放

太魯閣國家公園內的白楊步道去年底因大量土石崩塌，後半段步道、包括受歡迎的水簾洞封閉至今。太管處維修設施並持續監測，評估風...

七堵親子館漏水 基隆擬修繕

基隆七堵舊區公所建物1樓目前為家庭福利服務中心暖七館、2樓是七堵親子館，民眾反映建物老舊、牆面斑駁，還有漏水等問題，議員...

外木山海上遶境 漁民祈求平安

基隆外木山協安宮池府王爺海上遶境是西海岸盛事，昨20艘漁船伴駕王爺浩浩蕩蕩出海巡禮，十分壯觀，漁民祈求合境平安，漁獲滿艙...

宜蘭鐵腕禁神祕沙灘 花蓮業者擬自救

交通部今年5月訂定沙灘車管理指引，宜蘭、花蓮2縣陸續發布禁令並嚴格取締，其中宜蘭神祕沙灘幾已禁絕，業者轉移到東澳營業。花...

台東均壽少3.38歲 縣府：逐年縮小

內政部公布去年國人平均壽命79.84歲，台東縣76.46歲，名列全國最低。縣府衛生局表示，台東以意外事故、疾病醫療等整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦