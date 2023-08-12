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風險降低解除管制 太魯閣白楊步道15日起重新開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太魯閣公園白楊步道沿途景色優美。本報資料照片
花蓮太魯閣公園白楊步道沿途景色優美。本報資料照片

太魯閣國家公園內的白楊步道，在去年底因大量土石崩塌，後半段連同受歡迎的水簾洞封閉至今。太管處維修設施並持續監測，評估步道風險已降低，15日起重新開放，但白楊瀑布下方觀景平台及吊橋仍有安全疑慮，暫不開放。

鄰近天祥的白楊步道全長2100公尺，是1980年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，太魯閣國家公園於1986年成立後，將這段施工道路整建後，路徑大致平坦好早，已是適合各年齡層造訪的景觀型步道，沿途峽谷急流、豐富生態是特色，步道底的水簾洞，山泉從隧道頂岩壁含水層頃洩而下，形成特殊景觀，吸引不少遊客前來。

太魯閣國家公園管理處表示，白楊瀑布上方邊坡於去年11月11日深夜發生大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台部分設施損毀，考量遊客安全，僅開放前半段，並進行設施維修。

林業署花蓮分署也委託專業團隊調查評估，發現崩塌下來的岩屑堆積在河道內，形成天然壩體，可能影響到瀑布下方觀景平台及步道遊客的安全。

林業署花蓮分署持續數個月對坍方區域進行監測，近日發現坍方地河道土砂部分流失，沒有形成堰塞湖；太管處也邀請地質及土木工程專業人員現勘，評估風險已降低，決定15日起開放，但瀑布下方觀景平台及吊橋持續封閉。

太管處表示，白楊步道全段恢復開放後，民眾可以沿著步道飽覽峽谷及瀑布景致，也可一路走到水簾洞欣賞特殊景致。目前水簾洞外已新建公廁，瀑布下方的水泥版橋護欄也增設防護網及警告牌示，提醒遊客注意自身安全，依牌示指引，在落石風險區域請快速通過，不要停留。

太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，獨特景觀和清涼感，是夏天熱門景點。本報資料照片
太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，獨特景觀和清涼感，是夏天熱門景點。本報資料照片
花蓮太魯閣白楊步道前半段部分鋪上水泥鋪面，方便推行輪椅或嬰兒車。本報資料照片
花蓮太魯閣白楊步道前半段部分鋪上水泥鋪面，方便推行輪椅或嬰兒車。本報資料照片

太魯閣國家公園 吊橋 崩塌 花蓮

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