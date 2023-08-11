靠直播挖掘自我 激發偏鄉孩子表達潛力

「一二三四，一二三四，跟著我跳起來，腳跟離地，對，很好，就是這樣！」在中華職棒啦啦隊樂天女孩「卉妮」的帶動下，全場近三十位國中生在亞洲水泥花蓮廠的大禮堂，一起學著跳應援舞，整個場面HIGH到最高點。浪凡基金會為了讓偏鄉孩子也能有更多展現自己、提升表達力的學習機會，特別與亞洲水泥合作，舉辦「浪泥SHOW」公益直播營隊，透過浪直播平台強大的幕前幕後陣容，邀請具備特殊才藝的直播主，前來花蓮授課，在寓教於樂中，協助孩子們發掘自我，啟發表達力、學習力與數位實力。

孩子們透過直播主分享，也學習讓自己站在手機前開播，尤其是最後兩分鐘的成果展屬於自由發揮，對從來沒有接觸過直播的他們是一大挑戰；有人自在跳舞到忘我、有人唱歌、有人演起逗趣的雙簧，或是來個跆拳道的「側踢」，每位都勇敢站在鏡頭前，挑戰人生的第一次。最後由亞泥公關經理蔡祐吉頒發獎品給六位表現優異的孩子，鼓勵他們不要害怕直播，站在鏡頭前不要害羞，好好秀出自己。浪凡基金會董事長馬詠睿則勉勵同學們，直播就像他們熱愛的足球運動，如果上場很緊張一定踢不好，世大運的選手們，就是想贏，「想著一定要贏，一定要很有信心。希望經過這次營隊，你們可以在鏡頭前，也可以很有自信。」孩子們也分享兩天活動的參與心得，是勇敢展現自己的優點，不要害怕別人的眼光，還有就是堅持到底的精神。許多人也都躍躍欲試，期許自己未來能透過自媒體，展現出更閃耀的自己。