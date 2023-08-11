靠直播挖掘自我 激發偏鄉孩子表達潛力
「一二三四，一二三四，跟著我跳起來，腳跟離地，對，很好，就是這樣！」在中華職棒啦啦隊樂天女孩「卉妮」的帶動下，全場近三十位國中生在亞洲水泥花蓮廠的大禮堂，一起學著跳應援舞，整個場面HIGH到最高點。浪凡基金會為了讓偏鄉孩子也能有更多展現自己、提升表達力的學習機會，特別與亞洲水泥合作，舉辦「浪泥SHOW」公益直播營隊，透過浪直播平台強大的幕前幕後陣容，邀請具備特殊才藝的直播主，前來花蓮授課，在寓教於樂中，協助孩子們發掘自我，啟發表達力、學習力與數位實力。
孩子們透過直播主分享，也學習讓自己站在手機前開播，尤其是最後兩分鐘的成果展屬於自由發揮，對從來沒有接觸過直播的他們是一大挑戰；有人自在跳舞到忘我、有人唱歌、有人演起逗趣的雙簧，或是來個跆拳道的「側踢」，每位都勇敢站在鏡頭前，挑戰人生的第一次。最後由亞泥公關經理蔡祐吉頒發獎品給六位表現優異的孩子，鼓勵他們不要害怕直播，站在鏡頭前不要害羞，好好秀出自己。浪凡基金會董事長馬詠睿則勉勵同學們，直播就像他們熱愛的足球運動，如果上場很緊張一定踢不好，世大運的選手們，就是想贏，「想著一定要贏，一定要很有信心。希望經過這次營隊，你們可以在鏡頭前，也可以很有自信。」孩子們也分享兩天活動的參與心得，是勇敢展現自己的優點，不要害怕別人的眼光，還有就是堅持到底的精神。許多人也都躍躍欲試，期許自己未來能透過自媒體，展現出更閃耀的自己。
這次營隊整整兩天，共邀請五位直播主用玩樂分享的方式，讓孩子們認識直播、接觸直播、體驗直播；樂天女孩「卉妮」穿著啦啦隊女孩制服一現身，孩子們幾乎瞪大眼睛，聽她分享啦啦隊女孩的甘苦，自我挑戰站在球場上應援，如何透過直播學會和粉絲們互動，問題千奇百怪，「老師你幾歲？」、「染金髮要多久？」、「你有曾想放棄過嗎？」，卉妮知無不言，宛如大姊姊分享人生經驗，首度透露自己曾經為了吸引注意染金髮，後來慢慢培養自信，靠實力吸引更多粉絲；繪畫直播主「將軍」以走動式介紹直播，信手拈來一幅亞泥生態園區的蝴蝶速寫彩繪，讓孩子們驚呼太厲害；彈唱直播主「國寶」和歌手「紀儀羚」背著吉他跟孩子們互動起來，一個和學員玩現場點歌，一個和大家歡唱「稻香」，炒熱氣氛唱到手舞足蹈。
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