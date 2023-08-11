美麗灣渡假村委外 惹議

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外，外界質疑住宿部分恐借屍還魂。縣府表示，若業者提出符合教育訓練、展演目的，如需住宿是允許的，但不能直接以旅館方式住宿規畫。

縣府財經處財產管理及開發科長黃泇鍀說，杉原灣建物縣府規畫以文教設施為活化方向，公告申請須明確寫明，要結合台東縣文化及生態資源，向公眾提供文化、藝術、運動、生態的體驗課程及遊程，與身心靈成長場域，而不是一般單純僅供住宿的觀光旅館。

黃泇鍀說，住宿須是文教設施規畫的前提下，活動內容必須提供住宿才會准許，住宿行為不得以一般旅館性質規畫。目前正公開徵求民間投資人，縣府成立甄審小組，會就實質內容審查，確保公共建設目的。

前環保署副署長、環境律師詹順貴曾質疑縣府透過新立名目，讓旅館重新營運，同樣問題出現在10幾年前的陽明山國家公園，當時的處長蔡佰祿，結合北投纜車與陽明山國家公園內山上站，想要用BOT打包給財團，山上站即用「研習宿舍」，想藉機規避環評。

台東縣府今年8月7日正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，營運項目包括整建經營文化、教育功能的解說、訓練、展演、研發、住宿、保存等設施，最大爭議是住宿，契約規範不得超過樓地板面積40%，但買回的渡假村有123間房，多達50間房間，外界質疑美麗灣渡假村死灰復燃會捲土重來。