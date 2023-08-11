美麗灣渡假村委外 惹議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠6億收歸縣有後，去年公告委外營運，日前公開徵求民間投資人委外營運，外界質疑住宿部分借屍還魂。本報資料照片
台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠6億收歸縣有後，去年公告委外營運，日前公開徵求民間投資人委外營運，外界質疑住宿部分借屍還魂。本報資料照片

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外，外界質疑住宿部分恐借屍還魂。縣府表示，若業者提出符合教育訓練、展演目的，如需住宿是允許的，但不能直接以旅館方式住宿規畫。

縣府財經處財產管理及開發科長黃泇鍀說，杉原灣建物縣府規畫以文教設施為活化方向，公告申請須明確寫明，要結合台東縣文化及生態資源，向公眾提供文化、藝術、運動、生態的體驗課程及遊程，與身心靈成長場域，而不是一般單純僅供住宿的觀光旅館。

黃泇鍀說，住宿須是文教設施規畫的前提下，活動內容必須提供住宿才會准許，住宿行為不得以一般旅館性質規畫。目前正公開徵求民間投資人，縣府成立甄審小組，會就實質內容審查，確保公共建設目的。

前環保署副署長、環境律師詹順貴曾質疑縣府透過新立名目，讓旅館重新營運，同樣問題出現在10幾年前的陽明山國家公園，當時的處長蔡佰祿，結合北投纜車與陽明山國家公園內山上站，想要用BOT打包給財團，山上站即用「研習宿舍」，想藉機規避環評。

台東縣府今年8月7日正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，營運項目包括整建經營文化、教育功能的解說、訓練、展演、研發、住宿、保存等設施，最大爭議是住宿，契約規範不得超過樓地板面積40%，但買回的渡假村有123間房，多達50間房間，外界質疑美麗灣渡假村死灰復燃會捲土重來。

住宿 台東 投資人

延伸閱讀

企業照顧弱勢 台南700名低收學生每周有免費鮮乳喝

台東美麗灣渡假村公開徵求委外營運 外界質疑借屍還魂

在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

竹市展演中心工地挖出廢棄物案移送 審計處再揪這缺失

相關新聞

代收代燒+派發到府 宜蘭祭祀紙錢 首創一條龍服務

宜蘭縣推動紙錢減量及集中燒，使得每年的紙錢焚燒數量逐年減少，且避免空氣汙染，今年首創「一條龍」代收代燒及派發服務，邀宜蘭...

美麗灣渡假村委外 惹議

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間...

部落投票流會 蘇花安和平至和中段卡關

蘇花公路安全提升計畫最後一哩路，花蓮和平至和中段的2個關係部落諮商同意投票，全部流會，再度卡關。蘇花改工程處表示，將連同...

全台分享二手玩具最後拼圖 花蓮玩具物流中心揭牌

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心與台灣玩具圖書館協會合作，在校內設立花蓮縣第一座玩具物流中心，成為全台二手...

基隆民政處長公假露營？ 副處長：代班用錯印

基隆市民政處長張淵翔擔任基隆市童軍會理事長，7月31至8月11日期間，請假赴南韓參加第25屆世界童軍大露營。市議員鄭文婷...

淹水釀台鐵大誤點！基隆七堵車站擠滿人 通勤族嘆：火車都不動

今天午後豪大雨造成桃園-鶯歌間鳳鳴站施工處淹水，東正線路基流失約30公尺，目前以西正線單線雙向行車，上下行列車平均延誤4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦